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Luis Díaz marcó ante Real Madrid y su esposa reaccionó tras el triunfo del Bayern - CaracolTV

Geraldine Ponce compartió varios mensajes en redes sociales luego del partido en el que Luis Díaz marcó en la victoria del Bayern sobre el Real Madrid en la Champions League.

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Esposa de Lucho Díaz reaccionó tras su gol en la eliminación del Bayern al Real Madrid

Geraldine Ponce compartió varios mensajes en redes sociales luego del partido en el que Luis Díaz marcó en la victoria del Bayern sobre el Real Madrid en la Champions League.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de abr, 2026
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