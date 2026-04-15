Esposa de Lucho Díaz reaccionó tras su gol en la eliminación del Bayern al Real Madrid

El 15 de abril, el futbolista colombiano Luis Díaz participó en el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, correspondiente a la UEFA Champions League. El encuentro terminó con un marcador de 4-3 a favor del equipo alemán, resultado que dejó por fuera de la competencia al conjunto español.

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Este fue el mensaje de apoyo de la esposa de Lucho Díaz tras la victoria del Bayern

Durante el desarrollo del compromiso, el colombiano tuvo incidencia en el resultado. En un momento del partido en el que el marcador se encontraba adverso, Díaz anotó el tercer gol de su equipo, una jugada que marcó un punto de inflexión en el desarrollo del encuentro. La anotación fue destacada por su ejecución y por el contexto en el que se produjo, ya que contribuyó a mantener con vida al Bayern en la serie.



El gol de Díaz se dio en medio de un partido que presentó cambios constantes en el marcador y en el ritmo de juego. La participación del jugador colombiano se sumó a la de otros integrantes del equipo, quienes lograron concretar la remontada y asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Tras finalizar el encuentro, Geraldine Ponce, esposa del futbolista, utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre lo ocurrido. En una primera publicación, compartió una imagen del jugador con el uniforme del Bayern y escribió un mensaje relacionado con el proceso que antecedió a ese momento, haciendo referencia a situaciones previas y a la importancia del resultado obtenido, agradeciendo a Dios por cada triunfo.



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Posteriormente, en otra historia, publicó una fotografía en la que aparecía junto a Díaz y añadió un mensaje en el que mencionó la clasificación del equipo a las semifinales del torneo. En esa misma publicación, expresó palabras dirigidas al jugador, relacionadas con el logro alcanzado en la competencia: "Orgullosa de ti, amor mío te amor".

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Las publicaciones se dieron pocas horas después del partido y se sumaron a las reacciones generadas por el resultado. El desempeño del colombiano y su anotación fueron parte de los temas comentados tras el encuentro, en el que el Bayern logró avanzar en el torneo continental.

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El resultado del compromiso significó la eliminación del Real Madrid y la continuidad del Bayern en la competición. Con este desenlace, el equipo alemán aseguró su lugar en la siguiente fase, mientras que el club español quedó por fuera de la disputa por el título.

La participación de Díaz en el partido y la reacción de su entorno cercano se registraron como parte de los hechos posteriores a uno de los encuentros de la jornada en la Champions League.

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