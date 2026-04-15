Diferencia de edad entre Mbappé y Ester Expósito, su novia a la que no le gusta el fútbol

La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito generó interés desde febrero de 2026, cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. Aunque ninguna de las dos figuras confirmó públicamente la relación, fueron vistos en distintos espacios compartiendo de manera cercana, lo que mantuvo la atención mediática sobre sus apariciones conjuntas.

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Edad de Ester Expósito, novia de Kylian Mbappé

Uno de los aspectos que más llama la atención fue la diferencia de edad entre ambos. La actriz tiene 26 años, cumplidos el 26 de enero de ese año, mientras que el futbolista tiene 27 y esta próximo a cumplir 28 el 20 de diciembre. Esta cercanía en edades situó la diferencia en aproximadamente un año, lo que se convirtió en uno de los datos más comentados en torno a la supuesta relación.



El interés en este vínculo también estuvo marcado por la discreción con la que ambos manejaron su vida personal. A pesar de la exposición mediática que rodeó sus carreras, evitaron hacer declaraciones directas o confirmaciones sobre su situación sentimental, lo que contribuyó a aumentar la curiosidad en medios y redes sociales.





La relevancia de esta posible relación también se explicó por los perfiles de ambos. Ester Expósito consolida su reconocimiento en la industria audiovisual tras su participación en la serie Élite, proyecto que impulsó su proyección internacional. Posteriormente, participó en diferentes producciones y mantuvo una presencia constante en redes sociales, donde acumuló millones de seguidores.

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Por su parte, Kylian Mbappé desarrolla una carrera destacada en el fútbol profesional. Inició en el AS Monaco, donde debutó a los 16 años y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en hacerlo con ese club. Más adelante, integró la selección de Francia que obtuvo el título en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Para 2026, forma parte del Real Madrid, equipo con participación en competiciones internacionales como la UEFA Champions League.

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En medio de estos rumores, la actriz fue abordada por el medio ¡Hola! días después de una aparición en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario donde juega Mbappé. En ese contexto, señaló que el fútbol no era una actividad de su preferencia, aunque indicó que el partido al que asistió le había resultado agradable.

Durante ese mismo encuentro con la prensa, fue consultada sobre su vínculo con el futbolista, sin que confirmara o negara la relación, solo indicó: "No voy a decir nada, pero estoy súper".

Las apariciones públicas y la falta de confirmación oficial mantuvieron el tema en circulación, mientras continuaron los reportes sobre encuentros entre ambos en diferentes lugares.

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