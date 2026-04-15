Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Diferencia de edad entre Mbappé y Ester Expósito, su novia a la que no le gusta el fútbol - CaracolTV

La actriz española y el futbolista francés fueron vistos juntos en varias ocasiones desde febrero de 2026, lo que generó atención sobre su vínculo y detalles como la corta diferencia de edad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Diferencia de edad entre Mbappé y Ester Expósito, su novia a la que no le gusta el fútbol

La actriz española y el futbolista francés fueron vistos juntos en varias ocasiones desde febrero de 2026, lo que generó atención sobre su vínculo y detalles como la corta diferencia de edad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
Diferencia de edad de Mbappé y Ester Expósito.jpg