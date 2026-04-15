Actriz de 'Las Muñecas de la Mafia' contó que fue víctima de violencia física

Angélica Blandón, quien hizo parte del elenco de la exitosa producción en 2009 junto a Amparo Grisales, Fernando Solórzano y más famosos, concedió una entrevista para el programa 'La Habitación Invisible' en donde se sinceró sobre una experiencia violenta que tuvo con una exnovio hace algunos años. Según explicó, ha hecho todo lo posible de cuidar su integridad y desvincularse de estas personas tan pronto empieza a ver signos de alarma.

Mira también: Qué pasó con la actriz que hizo a Pamela en ‘Las Muñecas de la Mafia’ y cómo luce ahora



"Siempre ha sido como de salirme antes de tiempo (...) He tenido novios, por ejemplo, muy celosos con mi carrera y en algún momento lo permití", mencionó sobre sus relaciones de pareja, abriendo de esta forma el tema de conversación.



Angélica Blandón, de 'Las Muñecas de la Mafia', recordó que exnovio la maltrató

La actriz, que también estuvo en 'El Cartel de los Sapos', recordó el incidente que vivió con un exnovio que la golpeó. Pese a que le prometió que esto no volvería a pasar, el hombre incumplió con su juramento, por lo que ella tomó cartas en el asunto y recurrió a la ayuda de sus seres queridos.

"Me golpeó una vez, dijo que no lo iba a volver a hacer, me golpeó una segunda vez. Yo llamé a un amigo y le dije 'llévate a este man de rumba'. Mi mamá llegó y llamamos a un cerrajero 24 horas y cambié las guardas y lo saqué de mi casa y luego vino él con su mamá. Su mamá vino a pedirme que por favor lo perdonara. Hazme el favor", mencionó durante la entrevista.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "A la primera se pierde el respeto", "Le dio una segunda oportunidad y ya, para fuera, eso estuvo bien por parte de ella. Cambiar la cerradura. Me gusta porque es parada en la raya", "No debe haber segunda oportunidad jamás 🚩🚩🚩", son algunos de los mensajes que se destacan.





Mira también: Actor de 'La Reina del Flow' trabaja como conductor y se siente orgulloso: "No me da pena"

Publicidad

Durante el mismo encuentro, la actriz se sinceró sobre su "herida del abandono", la relación con su padre y cómo la llegada de sus hijas cambió por completo su vida.

Mira también: Ella es la esposa del actor que interpreta a Alí en 'Tormenta de Pasiones': está enamorado