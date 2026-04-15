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Angélica Blandón, de 'Las Muñecas de la Mafia', contó maltrato que sufrió - CaracolTV

Angélica Blandón, intérprete de Brenda en 'Las Muñecas de la Mafia', concedió una entrevista en donde se sinceró sobre la decisión que tomó luego de que un exnovio la golpeara dos veces.

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Actriz de 'Las Muñecas de la Mafia' contó que fue víctima de violencia física

La intérprete de Brenda en la exitosa producción de Caracol Televisión concedió una entrevista en donde se sinceró sobre cómo ha enfrentado los celos excesivos de algunos exnovios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Actriz de 'Las Muñecas de la Mafia' habló de la vez que fue maltratada por un exnovio.