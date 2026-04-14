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Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos en romántica cena en París - CaracolTV

La actriz española y el futbolista del Real Madrid fueron captados en un restaurante, en medio de versiones sobre una posible relación; no es la primera vez que se ven juntos.

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Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos en romántica cena en París

La actriz española y el futbolista del Real Madrid fueron captados en un restaurante, en medio de versiones sobre una posible relación; no es la primera vez que se ven juntos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Ester expósito y Mbapeé estuvieron en cena romantica.jpg