Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos en romántica cena en París

La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé fueron vistos juntos en un restaurante en París, en un nuevo episodio que se sumó a las versiones sobre un vínculo entre ambos. Las imágenes circularon en redes sociales y medios de entretenimiento, donde se registró a los dos compartiendo en una mesa y mostrando cercanía durante el encuentro.

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Crecen rumores sobre la posible relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé

Según los reportes, la reunión se habría dado en la capital francesa, ciudad en la que el jugador ha desarrollado parte de su carrera profesional. En las imágenes difundidas, ambos aparecieron sentados uno frente al otro, interactuando de manera cercana y con gestos que indicaban familiaridad. Este registro se convirtió en uno de los más recientes que alimentaron las especulaciones sobre una posible relación sentimental.



Hasta el momento, ni la actriz ni el delantero del Real Madrid han confirmado públicamente un vínculo de este tipo. Sin embargo, no es la primera vez que han sido relacionados en escenarios públicos. En semanas anteriores, ambos ya habían sido vistos en distintas situaciones que generaron comentarios en redes sociales y medios.





El 30 de marzo, la actriz conocida por su participación en la serie Élite fue abordada por periodistas a la salida de un concierto de Rosalía en Madrid. Durante ese momento, se le consultó sobre su presencia en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del club en el que juega Mbappé. En esa ocasión, la intérprete indicó que no seguía de manera habitual el fútbol, pero que había asistido a un partido que consideró una experiencia positiva.

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En ese mismo contexto, también fue interrogada sobre las versiones que la vinculaban con el futbolista. La actriz evitó confirmar la relación y señaló que atravesaba un buen momento personal, sin ofrecer mayores detalles sobre su situación sentimental.

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Adicionalmente, se conocieron otros registros en los que ambos coincidieron. En uno de ellos, el jugador fue captado llegando en su vehículo a la residencia de la actriz, lo que generó nuevas reacciones. Posteriormente, también fueron vistos juntos tras el empate del Real Madrid frente al Girona FC, lo que reforzó las versiones sobre la cercanía entre los dos.

Estos encuentros, sumados a la reciente aparición en París, mantuvieron la atención sobre la posible relación entre la actriz y el futbolista. Aunque no existe confirmación oficial, la reiteración de apariciones conjuntas en espacios públicos ha sido el principal elemento que ha sostenido las versiones difundidas en distintos medios.

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