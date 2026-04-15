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Qué dijo Aida Victoria sobre la fuga de su mamá y su proceso judicial - CaracolTV

Aida Victoria aseguró en La Mansión VIP de México que está en la última instancia del proceso por supuesta complicidad, en la que se determinará si debe cumplir una pena en la cárcel o si queda libre.

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Aida Victoria volvió a hablar de la fuga de su mamá y advirtió sobre cómo va su caso

La creadora de contenido digital aseguró que está en la última instancia del proceso, en la que se determinará si debe cumplir una pena en la cárcel o si queda en libertad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Qué le pasó a Aida Victoria Merlano en La Mansión VIP y por qué terminó llorando en el programa.