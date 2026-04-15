Aida Victoria volvió a hablar de la fuga de su mamá y advirtió sobre cómo va su caso

Desde que ingresó al programa La Mansión VIP, la influenciadora barranquillera ha dado de qué hablar en las plataformas digitales no solo por lo difícil que ha sido desprenderse de su hijo Emi, quien tan solo tiene unos meses de nacido, sino también por pronunciarse sobre el motivo por el que pasó del anonimato al reconocimiento nacional. La joven recientemente habló con sus compañeros sobre lo ocurrido el 1 de octubre de 2019.

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Aida Victoria dio más detalles sobre la fuga de su mamá de la cárcel

Frente a las cámaras del reality, Aida revivió lo ocurrido hace siete años y el motivo por el que su madre estaba cumpliendo con una sentencia dentro de prisión. Fue justamente uno de sus compañeros quien le preguntó por qué querían meterla a ella a la cárcel.



"Porque mi mamá se fugó de una cárcel y a mí me acusaron de complicidad (...) Terminó en la cárcel por compra de votos, era política. Digamos que en Colombia el 90% de los políticos compran votos, pero a ella la metieron presa por eso. Se tiró por una ventana. Eso fue cinematográfico. Hay un video de una cinta e seguridad donde ella se está tirando de una ventana con una cuerda", confesó.

Posteriormente, recordó que este suceso tuvo lugar durante una remisión odontológica y añadió que la excongresista había estado bajo la disposición de las autoridades aproximadamente dos años.





"A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas, o sea, la Policía, se ve en los videos, mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo. Esa es la justicia", continuó.

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Aida Victoria aseguró que, aunque sí estaba en el centro odontológico en el momento de la fuga, no vio el instante exacto en el que su madre escapó y añadió que no la ayudó a cumplir con el plan.



En qué va el proceso de Aida Victoria por complicidad en la fuga de su mamá

Según explicó, han pasado seis años desde que se dio a conocer en Colombia al salir en todos los medios de comunicación por supuesta complicidad y mencionó que por el momento no se conoce la decisión de lo que pasará en su vida.

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"De hecho ya estoy en la última instancia para ver si me voy presa o quedo libre", explicó.

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