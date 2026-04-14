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Por qué Aida Victoria Merlano se fue de Colombia sin su hijo Emi - CaracolTV

Aida Victoria Merlano anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que entraría a La Mansión VIP en el exterior; por lo que tuvo que alejarse temporalmente del hijo que tuvo con Juan Tejada.

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Aida Victoria dejó Colombia, pero no se llevó a su hijo: así fue la dolorosa despedida

La creadora de contenido digital anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que entraría a un nuevo reality en el exterior; por lo que tuvo que alejarse temporalmente del hijo que tuvo con Juan Tejada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Aida Victoria Merlano dejó Colombia para participar en un reality en el exterior.