Aida Victoria dejó Colombia, pero no se llevó a su hijo: así fue la dolorosa despedida

La influenciadora barranquillera anunció a través de su perfil de Instagram que tomó la decisión de ausentarse temporalmente de la casa para seguir sus proyectos personales. Según indicó, durante el próximo mes estará en un reality internacional conocido como la Mansión VIP, al que los fanáticos se podrán conectarse accediendo al canal de YouTube de Hots Spanish Real.

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De acuerdo con lo espuesto en sus redes, solo disponía de tres días para organizar lo que será su vida en los próximos meses: "Aquí estoy yo, asustada, absolutamente asustada, ansiosa, con el llanto atorándome la garganta y aún así voy para adelante porque cuando algo en la vida a uno lo asusta es porque es muy grande y uno tiene que atreverse a hacer cosas grandes", mencionó en el video.

Despedida de Aida Victoria y su bebé antes de irse a la Mansión VIP

En el mismo video también mostró la despedida que protagonizó junto a su bebé Emi en el aeropuerto. Entre lágrimas, lo abrazó y lo acarició mientras le pedía a la persona que se encargará de cuidarlo que se mantuviera al pendiente de él durante su ausencia.

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"¿Me vas a ver en la televisión? Te amo", se le escuchó decirle al menor antes de viajar a México.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet nos e han hecho esperar, pues le han deseado mucho éxito en esta etapa: "Un abrazo enorme para quienes hemos tenido que emigrar y empezar de cero lejos de casa.💔 Dejarlo todo, la familia, lo conocido, y llegar a un lugar donde nadie te espera… Sin saber cuándo se podrá regresar🥺", "Vamos con toda mujer maravillosa, tú puedes ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Eres tan inspiradora, 🥹❤️‍🩹🔥 gracias por ser tan real 💕", "Te amamos con fuerza y mucha gracia ❤️❤️😍😍😍", "Tu fuerza es única, princesa ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Aida Victoria competirá contra otras figuras del entretenimiento internacional, entre ellas Alfredo Adame, Niurka Marcos, Sol León, Naim Darrechi, Queen Buenrostros, Eli Esparza, Aldo Arturo, Katy Cardona y Carlos Alberto.

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