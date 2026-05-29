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Por qué dicen que Freddy Guarín y Andreina Fiallo se reconciliaron- CaracolTV

El deportista colombiano respondió de manera inesperada a una publicación que hizo su expareja en Instagram, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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Cruce de mensajes entre Freddy Guarín y Andreina Fiallo desatan rumores de reconciliación

El deportista colombiano respondió de manera inesperada a una publicación que hizo su expareja en Instagram, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de may, 2026
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Los mensajes de Freddy Guarín y Andreina Fiallo que desatan rumores de reconciliación.
Los mensajes de Freddy Guarín y Andreina Fiallo que desatan rumores de reconciliación.
Foto: Instagram @andreinafiallo y @fguarin13