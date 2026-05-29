Cruce de mensajes entre Freddy Guarín y Andreina Fiallo desatan rumores de reconciliación

El exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Guarín y su expareja sentimental Andreina Fiallo, madre de sus dos hijas mayores, volvieron a llamar la atención en redes sociales debido a los rumores sobre una posible reconciliación.

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Las especulaciones en torno a la supuesta relación comenzaron a tomar fuerza a finales de marzo, cuando ambos asistieron a la celebración de los 15 años de su hija Danna Guarín. Durante el evento, varios usuarios en redes sociales destacaron que compartieron distintos momentos juntos, lo que dio pie a comentarios sobre un posible acercamiento entre los dos.

Desde entonces, las publicaciones relacionadas con la familia han sido seguidas por quienes recuerdan la historia de la expareja. Sin embargo, ni Guarín ni Fiallo se ha referido abiertamente a los rumores que surgieron tras la fiesta.



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No obstante, recientemente una publicación de la creadora de contenido digital volvió a generar comentarios entre sus seguidores. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, compartió un video en el que mostró el atuendo que eligió para asistir a un compromiso.

Aunque las imágenes despertaron interés entre algunos usuarios, fue la descripción de la publicación la que terminó captando la atención de quienes siguen de cerca su actividad en redes sociales. En el mensaje que acompañó el video, Fiallo hizo referencia a una cita especial.

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Posteriormente, entre las respuestas que recibió la publicación, destacó la interacción de Guarín. El exfutbolista reaccionó al mensaje con un comentario que hizo referencia al encuentro mencionado por Fiallo, situación que rápidamente fue identificada por los seguidores de ambos: "Fue muy especial 😍".

Las reacciones de sus admiradores no se hicieron esperar. Numerosos usuarios comentaron la publicación y compartieron sus impresiones sobre el intercambio de mensajes entre la expareja. Además, varios de ellos relacionaron esta interacción con las especulaciones que habían surgido semanas atrás tras la celebración familiar.

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Cabe recordar que Freddy Guarín y Andreina Fiallo pusieron fin a su relación a mediados de 2017. En ese momento, la separación estuvo rodeada de rumores de infidelidad, un tema que tuvo amplia repercusión en redes sociales,

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.