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Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 29 de mayo: capítulo 66- CaracolTV

Cristian Hurtado informó que en esta ocasión hay los dos grupos que quedan en peligro de eliminación, quienes deberán convivir en los estudios ditu y prepararse para cantar en la calle.

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Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 29 de mayo: decisión generó sorpresa

Cristian Hurtado informó que en esta ocasión hay los dos grupos que quedan en peligro de eliminación, quienes deberán convivir en los estudios ditu y prepararse para cantar en la calle.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de may, 2026
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Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 29 de mayo.
Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 29 de mayo.
Foto: Caracol Televisión.