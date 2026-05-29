Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 29 de mayo: decisión generó sorpresa

'A Otro Nivel' presentó este 29 de mayo los shows de cinco agrupaciones que se subieron al escenario para buscar un lugar destacado dentro del programa. A lo largo de la noche, los participantes mostraron diferentes propuestas musicales ante Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez, quienes posteriormente dieron a conocer su decisión sobre el desempeño de cada uno de los grupos.

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En esta oportunidad, Cola de Lagarto presentó su propia versión de ‘Devuélveme el corazón’, mientras que Colombian Crew llevó al escenario una interpretación de ‘Dulce pecado’. Por su parte, Cuatro en Línea eligió la canción ‘Mentira’ para su presentación.

Asimismo, Tropifour interpretó ‘Falsas esperanzas’, buscando convencer tanto al jurado como al público con su propuesta musical. De igual manera, Flow Session hizo su versión de ‘Me voy enamorando’, completando así la lista de agrupaciones que participaron durante la emisión.





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Una vez finalizaron todas las presentaciones, los jurados evaluaron los resultados de la noche y procedieron a anunciar las decisiones correspondientes. Tras escuchar cada uno de los shows, los expertos revelaron cuál fue el grupo que obtuvo el mejor resultado de la jornada.

De acuerdo con la decisión del jurado, Cola de Lagarto fue reconocido como el Mejor Grupo de la Noche. Gracias a este resultado, la agrupación logró destacarse entre los participantes que se presentaron durante el episodio.

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Sin embargo, no todos los grupos corrieron con la misma suerte. Después de la muestra de talento, se conoció que Flow Session y Tropifour quedaron en peligro de eliminación, situación que los obliga a afrontar un reto dentro de la competencia.

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Ambas agrupaciones deberán convivir durante 24 horas en los estudios Ditu. Además, tendrán que prepararse para asumir un nuevo reto que podría ser determinante para su permanencia en el concurso.

Los dos grupos deberán salir a cantar en las calles, donde buscarán continuar demostrando sus capacidades musicales y mantenerse en carrera dentro del formato. Será el público el encargade de definir si se salvan o si deben presentar una nueva prueba frente al jurado y definir su situación dentro del concurso musical de los profesionales.