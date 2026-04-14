Números de Martín Elías que han caído en la lotería para jugarlos este 14 de abril

Este 14 de abril se cumplen nueve años de la muerte de 'El Gran Martín Elías', el cantante recodado por canciones como '10 razones para amarte', 'Al fin llegaste tú' y 'Cancelada de mi vida'. A propósito de su aniversario, varios fanáticos han recodado la teoría que ha surgido en redes sociales que indican que tanto él como su padre, Diomedes Díaz, les dan "regalos" a sus fanáticos después de muertos mediante sus números de la suerte.

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Cuáles son los números de Martín Elías para jugar la lotería

Los números más famosos están relacionados a su fecha de nacimiento (18 de junio de 1990 en Valledupar) y la de su deceso (14 de abril de 2017 en Sincelejo). El artista de vallenato falleció a los 26 años, lo que representó un duro golpe para sus admiradores, quienes fueron testigos de cómo hizo una carrera artística lejos de la sombra de 'El Cacique de la Junta'.



En este sentido, estos son las combinaciones más famosas entre sus admiradores:

1990, año de su nacimiento.

2017, año de su muerte.

1806, corresponde al día y mes de nacimiento.

1404, equivale al día y mes de la muerte.

0414, es el mes y día de la muerte.

0026, es edad en la que murió.

0618, corresponde al mes y día del nacimiento.

0913, fue sacado de la placa de la camioneta de Martín Elías.

2526, es el número que, al parecer, le dio en sueños a su sobrina.

1245, es hora a la que falleció.

2216, es la dirección de la clínica en la que falleció.

1108, que es el número de la tumba.

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A estos se le suman también otras combinaciones que han surgido con los años y que han caído en los sorteos y las loterías que se juegan en la costa colombiana, lo que ha ocasionado que los admiradores tengan depositada su de fe muchos de ellas: 1890, 1490, 1817, 1704, 9018, 1404, 1806, 2617.

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'El Terremoto Musical' falleció luego de sufrir un accidente automovilístico en pleno Viernes Santo, cuando se desplazaba de Coveñas a Sincelejo. El vehículo en el que se transportaba iba a una velocidad de aproximadamente 160 kilómetros por hora. Esto, sumado a las condiciones en las que se encontraba la carretera, habrían desencadenado que el carro se volcara y se produjera su deceso.

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