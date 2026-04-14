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Números de la suerte de Martín Elías para jugar lotería este 14 de abril- CaracolTV

Fanáticos han reportado en varias ocasiones que los números de 'El Terremoto' han caído en varios sorteos organizados en el Caribe colombiano. Estas son las combinaciones más famosas.

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Números de Martín Elías que han caído en la lotería para jugarlos este 14 de abril

Fanáticos han reportado en varias ocasiones que los números de 'El Terremoto' han caído en varios sorteos organizados en el Caribe colombiano. Estas son las combinaciones más famosas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Números de la suerte de Martín Elías para jugar en la lotería este 14 de abril.