Murió Felipe Saiti, fundador de Enanitos Verdes y figura detrás de ‘Lamento boliviano’

Murió Felipe Saiti, músico, guitarrista y compositor argentino, recordado por ser el fundador de la banda de rock Enanitos Verdes. El artista falleció a los 64 años en Mendoza, Argentina, según se confirmó en las últimas horas. La Secretaría de Cultura de Mendoza fue la encargada de comunicar la noticia a los medios y a la opinión pública, generando reacciones en distintos ámbitos vinculados a la música.

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Asimismo, desde el ámbito institucional se difundieron mensajes tras conocerse el deceso. "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables", escribió Diego Gareca, el subsecretario de Cultura de Mendoza. De esta manera, se oficializó la partida del músico y su impacto dentro del desarrollo cultural de la provincia.

De qué murió Felipe Saiti, fundador de los Enanitos Verdes

En relación con su estado de salud, se encontraba hospitalizado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había ingresado hace días debido a complicaciones. Aunque no se detallaron mayores precisiones sobre las causas inmediatas, trascendió que su situación médica se había agravado en el último periodo.

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Por otra parte, uno de sus antecedentes clínicos se remonta al año 2024, cuando sufrió una infección bacteriana que lo obligó a permanecer internado durante varios días. Desde entonces, había atravesado distintos episodios vinculados a su salud, lo que forma parte del contexto en el que se produjo su fallecimiento.

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En cuanto a su trayectoria, sus inicios se ubican en la década de 1970. En 1979 fundó la banda junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, dando origen a un proyecto musical que con el tiempo alcanzaría proyección internacional. A partir de entonces, el grupo consolidó su presencia dentro del rock en español.

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Posteriormente, la banda logró reconocimiento con canciones como ‘La muralla verde’, ‘Lamento boliviano’, ‘Te vi en un tren’ y ‘Luz de día’, temas que formaron parte de su repertorio más difundido. Estas producciones contribuyeron a posicionar al grupo en distintos mercados de América Latina.

Finalmente, en 2022, los seguidores del grupo ya habían enfrentado la muerte de Marciano Cantero, líder, vocalista y bajista. En ese contexto, el fallecimiento de Felipe Saiti se suma a una etapa marcada por la pérdida de integrantes fundamentales en la historia de la banda.