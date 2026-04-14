Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'A Otro Nivel'
Martín Elías
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Murió Felipe Saiti, de Enanitos Verdes, recordado por 'Lamento boliviano' y 'Tu cárcel'

Los fanáticos del rock latinoamericano lamentan la muerte del músico. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de Mendoza a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió Felipe Saiti, fundador de Enanitos Verdes y figura detrás de ‘Lamento boliviano’

Los fanáticos del rock latinoamericano lamentan la muerte del músico. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de Mendoza a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
Comparta en:
Murió Felipe Saiti, fundador de los Enanitos Verdes, en Argentina.