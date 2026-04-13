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Esta es la razón por la que Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda por la iglesia- CaracolTV

El cantante confirmó que la ceremonia religiosa que tenía prevista con Aguilar no se llevará a cabo en la fecha planeada y explicó los motivos detrás de la decisión.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda por la iglesia: esta es la razón

El cantante confirmó que la ceremonia religiosa que tenía prevista con Aguilar no se llevará a cabo en la fecha planeada y explicó los motivos detrás de la decisión.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Nodal y Ángela posponen boda catolica.jpg