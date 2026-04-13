Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda por la iglesia: esta es la razón

El cantante Christian Nodal confirmó que la boda religiosa que tenía prevista con Ángela Aguilar no se realizará en la fecha inicialmente organizada. La ceremonia estaba planeada para mayo y se proyectaba como un evento en Zacatecas, lugar que ambos habían contemplado para llevar a cabo la celebración.

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Esta es la razón por la que Christian Nodal y Ángela Aguilar pospusieron su boda

Según explicó el artista, la decisión de posponer el matrimonio por la iglesia está relacionada con la situación de orden público que se ha registrado en México en los últimos meses, especialmente en la zona donde se iba a realizar el evento. El intérprete señaló que el contexto actual no permite garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo la ceremonia como la tenían prevista.



El proyecto de boda religiosa había sido anunciado tiempo después de que la pareja formalizara su unión por lo civil. El matrimonio civil se realizó el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada. Posteriormente, los cantantes informaron que tenían planes de celebrar una boda católica, la cual sería organizada con mayor despliegue y en una locación específica.





De acuerdo con lo indicado por el cantante, la intención de ambos continúa siendo realizar la ceremonia en Zacatecas, pero la fecha quedó suspendida sin que se haya confirmado un nuevo momento para su realización. El compromiso entre los artistas se mantiene vigente, pese a la modificación en los planes relacionados con la celebración religiosa.

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La relación entre los dos artistas ha sido objeto de seguimiento constante desde que se hizo pública. En medio de este contexto, la noticia sobre la cancelación de la boda en la fecha prevista generó distintas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios manifestaron comprensión frente a la decisión, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad señaladas por el cantante.

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Otros comentarios en plataformas digitales plantearon interpretaciones distintas sobre la situación. Estas reacciones surgieron en paralelo a otra conversación reciente relacionada con el lanzamiento del videoclip de la canción "Un Vals", en el que participaron actores cuya apariencia fue comparada por algunos usuarios con la de la artista Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija.

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Estas situaciones coincidieron en el tiempo con el anuncio de la postergación de la boda religiosa, lo que incrementó el volumen de comentarios en torno a la pareja. Sin embargo, el cantante reiteró que la decisión responde a factores externos relacionados con la seguridad en el lugar donde se pretendía realizar la ceremonia.

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para la boda por la iglesia, ni se han dado detalles adicionales sobre posibles cambios en la ubicación del evento. La pareja continúa con sus actividades profesionales mientras se mantiene a la espera de condiciones que permitan retomar los planes para la ceremonia religiosa.

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