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Por qué Christian Nodal interpuso demanda familiar en contra de Cazzu así respondió - CaracolTV

La cantante compartió unas imágenes en redes sociales luego de que se conociera que su expareja inició un proceso legal para regular la pensión, las visitas y la exposición pública de su hija.

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Así reaccionó Cazzu ante el anuncio sobre la demanda que le interpuso Christian Nodal

La cantante compartió unas imágenes en redes sociales luego de que se conociera que su expareja inició un proceso legal para regular la pensión, las visitas y la exposición pública de su hija.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
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