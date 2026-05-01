Famosas colombianas que celebrarían el Día de la Madre por primera vez en 2026

Con la llegada de mayo, mes en el que tradicionalmente se conmemoró el Día de la Madre, varias famosas colombianas se prepararon para vivir esta fecha por primera vez desde una nueva etapa personal. Algunas ya habían recibido a sus bebés en los meses anteriores y otras continuaban en la recta final de sus embarazos, a la espera de convertirse en madres durante 2026.

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Ellas son las famosas que anunciaron sus embarazos

Entre quienes ya habían dado la bienvenida a sus hijos apareció la cantante Paola Jara, quien tuvo a su bebé a finales de 2025. Para mayo de 2026, su hijo estaba próximo a cumplir seis meses, por lo que la artista se alistó para celebrar por primera vez esta fecha dedicada a las madres.



También figuró la deportista Mariana Pajón, quien igualmente recibió a su primer hijo en los últimos meses de 2025. De esta manera, la bicampeona olímpica se sumó al grupo de mujeres reconocidas que tendrían una primera celebración en esta fecha.

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Otra de las recordadas fue la actriz Ana María Estupiñán, quien se convirtió en madre en febrero de 2026 junto a su pareja Matti Gylin. Su caso hizo parte de las llegadas recientes dentro del entretenimiento colombiano.





En la lista también estuvieron quienes aún esperaban el nacimiento de sus bebés. Una de ellas fue Sara Corrales, quien anunció la llegada próxima de su hija Mila. Según se conoció, la niña nacería en México durante mayo.

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La creadora de contenido Silvy Araujo también atraviesa la espera de su primera hija junto a su esposo Felipe Pino. En el mismo grupo apareció Kathe, exparticipante del 'Desafío Siglo XII' quien debió salir del programa tras conocerse su embarazo y espera a su primera niña.

Entre los anuncios más recientes se destacó Carolina Ramírez, reconocida por su participación en 'La Reina del Flow'. En febrero de 2026 confirmó que esperaba un bebé junto al argentino Martín Cornide. Hasta ese momento no se conocía el sexo del hijo.

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Posteriormente, Mariana Gómez, también vinculada a esa producción, informó en marzo que estaba embarazada junto a Rodrigo Trujillo. Después apareció la actriz Cristina García, quien participo en 'Escupire sobre sus tumbas', en abril comunicó la espera de su primer hijo con Gabriel Jaramillo.

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Finalmente, el 30 de abril se conoció el embarazo de Lina Tejeiro. Hasta entonces no se habían revelado mayores detalles sobre el proceso ni la identidad del padre del bebé.

Así, varias figuras públicas colombianas vivirán en 2026 un Día de la Madre distinto, marcado por nacimientos recientes y nuevas etapas familiares, en donde han confesado la gran felicidad que sienten al vivir este nuevo proceso en sus vida, hasta recalcando que así conoceran lo que es el verdadero amor.

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