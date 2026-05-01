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Famosas colombianas que están a la espera de su primer hijo en 2026 - CaracolTV

Varias figuras del entretenimiento nacional atravesaron embarazos recientes o recibieron a sus primeros hijos, por lo que mayo de 2026 marcó para ellas una celebración especial del Día de la Madre.

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Famosas colombianas que celebrarían el Día de la Madre por primera vez en 2026

Varias figuras del entretenimiento nacional atravesaron embarazos recientes o recibieron a sus primeros hijos, por lo que mayo de 2026 marcó para ellas una celebración especial del Día de la Madre.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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Famosas que celebrarán Día de la madre en 2026.jpg