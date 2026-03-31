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Mariana Gómez, Sky en 'La Reina del Flow', mostró su pancita de embarazo en concierto - CaracolTV

Mariana Gómez, la intérprete de 'El Huracán' en 'La Reina del Flow 3', reposteó en su cuenta de Instagram un video que le tomaron mientras cantaba y bailaba en el escenario.

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Mariana Gómez mostró su embarazo en público con actividad que "debería ser deporte olímpico"

La intérprete de 'El Huracán' en 'La Reina del Flow 3' reposteó en su cuenta de Instagram un video que le tomaron mientras practicaba divertida actividad en público.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Mariana Gómez, de 'La Reina del Flow', presumió su pancita de embarazo en público.