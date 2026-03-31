Mariana Gómez mostró su embarazo en público con actividad que "debería ser deporte olímpico"

El 19 de marzo, Mariana Gómez informó en medio de un espectáculo y a través de una publicación en su cuenta de Instagram que se encontraba en la espera de su primer bebé. La noticia tuvo lugar semanas después de que Carolina Ramírez, protagonista de 'La Reina del Flow', producción en la que ambas trabajaron juntas, confirmara también su embarazo.

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Mariana Gómez presumió su pancita de embarazo en público

Posteriormente, el 30 de marzo, Mariana Gómez reposteó un video que fue grabado durante un espectáculo en el que participaba. En dicho registro audiovisual, la actriz aparece interpretando la canción 'Si una vez' de Selena Quintanilla mientras realiza una coreografía en el escenario.



"Cantar y bailar en embarazo debería ser un deporte olímpico", escribió Gómez de manera jocosa en las historias de su perfil.

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En el clip, se observa que Gómez está caracterizada para la presentación, ya que viste una falda, un crop top y una peluca en tonos rosados. Además, lleva una malla que cubre el vientre, lo que permite notar su estado de embarazo durante la actuación. La combinación de canto y baile forma parte de la puesta en escena del espectáculo en el que se encontraba participando.

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Tras la publicación del video, se generaron diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales. En particular, varios comentarios hicieron referencia a su desempeño durante la interpretación musical, destacando aspectos relacionados con la ejecución vocal mientras se encontraba en gestación.

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"Mucha mamacita Mariiii😍❤️❤️❤️", "Bebé rumbero con vida nocturna. Jajajaja. Ustedes son las mejores. 😍😍😍", "Su pancita es divina", "Mariana es todo lo que está bien ❤️", "A ese bebé nada lo va a despertar en las siestas 😂", "La mamá más linda ❤️", "Impresionante", "Qué voz👏👏👏bella Mari🥰❤", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet.

Mariana recientemente concedió una entrevista para 'La Red', a propósito del lanzamiento de una película en la que actúa, donde confesó que, aunque siempre ha sido una persona con gran apetito, ha sentido ahora más que nunca los "antojos"; sin embargo, hizo énfasis en que está tratando de cuidarse en la alimentación y de probar comidas saludables, entre ellas frutas, para cuidar al nuevo integrante de la familia.