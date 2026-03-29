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Qué está esperando Mariana Gómez, de La Reina del Flow: estos son los antojos que ha tenido en su embarazo

La actriz, que interpreta a Irma en La Reina del Flow, dio más detalles sobre los antojos que ha experimentado durante su embarazo. Además, en La Red confirmaron el sexo del bebé que espera.

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¿Mariana Gómez va a tener niña o niño?: estos son los antojos que ha tenido en su embarazo

La actriz, que interpreta a Irma en La Reina del Flow, dio más detalles sobre los antojos que ha experimentado durante su embarazo. Además, en La Red confirmaron el sexo del bebé que espera.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Mariana Gómez habló de los antojos en su embarazo.