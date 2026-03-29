¿Mariana Gómez va a tener niña o niño?: estos son los antojos que ha tenido en su embarazo

El anuncio de Mariana Gómez el pasado 19 de marzo sobre su embarazo causó gran sorpresa en redes sociales, pues suele ser bastante reservada con su vida personal. Además, en su perfil de Instagram publicó varias fotos mostrándose muy feliz de vivir esta etapa y experimentar la maternidad.

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“El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias, Dios”. Estas fueron las palabras con las que dio la noticia a sus más de 2.2 millones de seguidores.



Mariana Gómez va a tener niña o niño

Además, los presentadores de La Red comentaron sobre el tema el pasado 21 de marzo e hicieron sus apuestas sobre si tendría niño o niña. Finalmente, Frank Solano aseguró que estaría esperando una niña; sin embargo, cabe aclarar que esta información no ha sido confirmada por la también cantante.

Ahora, en una nota con La Red, el periodista habló con Mariana Gómez, quien expresó: “Estoy muy, muy feliz. Llevaba un rato guardando la noticia, por fin ya puedo salir con la pancita al aire”.



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Al preguntarle sobre los antojos, algo común en el embarazo, comentó: “Antojitos sí. Yo generalmente siempre he sido antojada, de dulce, pero hay que bajarle al azúcar. También de fruta y todo lo que le siente bien”. De igual forma, habló sobre su ritmo de trabajo: “El voltaje de trabajo por fin lo pude bajar un poco. Llevaba más tiempo recogida, en casa, tranquila, y salí para apoyar el cine colombiano”.

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Quién es la pareja de Mariana Gómez, actriz de ‘La Reina del Flow’

La identidad de la pareja de la artista se conoció durante una de las funciones de la obra Las Bartender, presentada en el Teatro Casa E Borrero, donde la actriz formó parte del elenco principal. En lo que, aparentemente, sería su última función, Gómez compartió con el público detalles de su embarazo y anunció que comenzarían a buscar un reemplazo, ya que quiere cuidar su proceso de manera detallada. Posteriormente, apareció acompañada por su pareja.

En ese contexto, se presentó junto a Rodrigo Trujillo, quien fue identificado como el padre del bebé. Tras finalizar la función, el hombre se acercó al escenario y ambos compartieron un beso frente a los asistentes, marcando así la primera aparición pública de la pareja.