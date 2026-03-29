A qué hora juega Colombia vs. Francia HOY 29 de marzo: ajustes en programación de Caracol Televisión

Este domingo 29 de marzo, Caracol Televisión se une a la fiebre del fútbol y todo está listo para el encuentro de la Selección Colombia vs. Francia, con la transmisión de Gol Caracol, como parte de los preparativos para el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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A qué hora juega Colombia hoy contra Francia

Este encuentro deportivo se llevará a cabo en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Estados Unidos, y comenzará a las 2:00 p. m., por lo que la programación del canal tendrá algunas modificaciones.



En primer lugar, la franja del mediodía de Noticias Caracol reducirá su duración y se emitirá de 12:30 p. m. a 1:30 p. m. A partir de ese momento iniciará la transmisión del esperado partido de la Selección Colombia, que irá de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.

Debido a la duración del encuentro, ‘La Red’ se emitirá desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m., para luego continuar con la programación habitual. De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. se mantendrá al aire 'Expediente Final', con la reconstrucción de los últimos momentos de vida de una figura destacada en el mundo de la música.



Dónde ver el partido de la Selección Colombia hoy

El partido de la Selección Colombia masculina de mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, frente a Francia se disputará este domingo 29 de marzo a las 2:00 p. m. y contará con la transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu, además de la señal en vivo a través del canal de YouTube de Caracol TV.

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Historial de Colombia Vs Francia

El último duelo entre Colombia y Francia tuvo lugar en la antesala del Mundial de Rusia 2018, con triunfo para la Tricolor por 2-3. En ese partido, los goles del conjunto europeo fueron obra de Olivier Giroud y Thomas Lemar, mientras que por el equipo colombiano anotaron Luis Muriel, Radamel Falcao, tras asistencia de James Rodrígue, y Juan Fernando Quintero. Estos dos últimos hacen parte de la convocatoria para el encuentro de este sábado.

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