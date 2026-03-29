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A qué hora juega Colombia vs. Francia HOY 29 de marzo: ajustes en programación de Caracol Televisión

Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia se enfrentará a Francia como parte de su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA. Te contamos qué pasará con ‘La Red’, ‘Expediente Final’ y la programación.

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A qué hora juega Colombia vs. Francia HOY 29 de marzo: ajustes en programación de Caracol Televisión

Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia se enfrentará a Francia como parte de su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA. Te contamos qué pasará con ‘La Red’, ‘Expediente Final’ y la programación.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de mar, 2026
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A qué hora juega Colombia vs. Francia HOY 29 de marzo