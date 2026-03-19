Mariana Gómez, actriz que interpreta a Irma en 'La Reina del Flow 3' anunció su embarazo

En la noche del 19 de marzo, la artista quien da vida al persona de Irma durante las tres temporadas de 'La Reina del Flow', confirmó que se encuentra a la espera de su primer bebé.

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Así anunció su embarazo Mariana Gomez, actriz de 'La Reina del Flow 3'

Mariana realizó una publicación en donde deja ver su pequeña pancita, todas estan a blanco y negro, y la acompaño con un sentido mensaje: "El amor es milagroso... Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé... Gracias Dios". Frente a la noticia, varios personajes del medio no duraron en dejar sus mensajes.



Personajes como Silvy Araujo, Arelys Heano, Jay Torres, Juliana le hicieron saber a la artista sus felicitaciones por esta nueva etapa de su vida, en donde le pidieron disfrutar esta etapa como nunca y sus seguidores esperan que los haga parte de toda esta etapa: "Felicidades", "Por fiinnn te estabamos esperando mucho bebé", "Me muero", fueron algunos de los comentarios.





Mariana Gómez hace parte de la afamada serie 'La Reina del Flow' y con ella ha logrado catapultar su carrera, no solo en el medio actoral, sino también en la industria musical. Producción en la cual ha trabajado al lado de Carolina Ramirez, quien rambién espera un bebe´, Juan Manunel Restrepo, Carlos Torres y más.

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Su carrera en la actuación tomó impulso con papeles en televisión, además de su papel de Irma, posteriormente, protagonizó la novela Loquito por ti, lo que marcó un avance en su carrera como figura principal. El mayor reconocimiento llegó con su papel protagónico en Arelys Henao: canto para no llorar, donde interpretó a la cantante de música popular. Este proyecto la consolidó en la industria y le dio visibilidad internacional.

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Además, protagonizó la telenovela La influencer, una producción de Caracol Televisión que se estrenó primero en Netflix y luego en televisión abierta. En esta historia interpretó a una joven que busca posicionarse en redes sociales.

Se espera que la actriz de más detalles de la tan inesperada noticia y comparte detalles de lo qué vivirá en todo este nuevo proceso de ser madre y de cómo llevará su carrera de ahora en adeltante.

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