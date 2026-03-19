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Mariana Gomez, actriz que interpreta a Irma en 'La Reina del Flow 3' esta embarazada - CaracolTV

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante realizó el anuncio del nuevo integrante de su familia, acompañado de una foto de su pancita.

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Mariana Gómez, actriz que interpreta a Irma en 'La Reina del Flow 3' anunció su embarazo

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante realizó el anuncio del nuevo integrante de su familia, acompañado de una foto de su pancita.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de mar, 2026
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