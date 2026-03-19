Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
A Otro Nivel
En vivo ‘A Otro Nivel’
Convocatoria Selección Colombia
Día del Hombre
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué dijo Candelaria Molfese, actriz de la serie "Violetta", sobre las críticas por su físico - CaracolTV

La actriz argentina Candelaria Molfese reaccionó en redes sociales tras recibir múltiples comentarios negativos sobre su apariencia física luego de publicar un video de sus vacaciones en Punta Cana.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Candelaria Molfese, actriz de la serie "Violetta", respondió a críticas sobre su físico

La actriz argentina Candelaria Molfese reaccionó en redes sociales tras recibir múltiples comentarios negativos sobre su apariencia física luego de publicar un video de sus vacaciones en Punta Cana.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
candelaria molfese responde criticas.jpg