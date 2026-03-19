Candelaria Molfese, actriz de la serie "Violetta", respondió a críticas sobre su físico

La actriz argentina Candelaria Molfese, reconocida por su participación en la serie Violetta, respondió a una serie de comentarios negativos que recibió en redes sociales tras publicar un video de sus vacaciones en Punta Cana.

El contenido, que mostraba un momento cotidiano durante su viaje, generó reacciones centradas en su apariencia física. Ante la cantidad de mensajes, la actriz decidió pronunciarse a través de un nuevo video en sus plataformas digitales.



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Así respondió Candelaria Molfese a las críticas de su físico

En su declaración, explicó que no esperaba tener que realizar un contenido de ese tipo, pero que le sorprendió la cantidad de comentarios que surgieron a partir de su publicación anterior. Indicó que la situación la llevó a reflexionar sobre el tipo de opiniones que circulan en redes sociales.

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También señaló que una parte importante de los mensajes provenía de mujeres, lo que le generó inquietud frente a la forma en que se reproducen este tipo de comentarios. En su intervención, cuestionó la necesidad de opinar sobre el cuerpo de otras personas y mencionó que no encontraba justificación para ese tipo de conductas.

La actriz también se refirió a un argumento frecuente en redes, en el que algunos usuarios sostienen que, por tratarse de una figura pública, debe aceptar este tipo de comentarios. Frente a esto, expresó que el hecho de tener una vida expuesta no implica la obligación de recibir críticas sobre su físico.

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Durante su mensaje, Molfese afirmó que no vivía para cumplir estándares ajenos y que no consideraba que existiera un problema con su cuerpo. En cambio, planteó que la situación evidenciaba una obsesión por opinar sobre la apariencia de los demás.

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Además, explicó que ha intentado mostrarse de manera natural a lo largo de su carrera. Recordó que el público la conoce desde que tenía 19 años y que actualmente tiene 35, por lo que considera que el paso del tiempo forma parte de su proceso personal.

En ese contexto, mencionó que no se ha realizado intervenciones en su rostro ni en su cuerpo, y utilizó ese punto para reforzar su postura frente a los comentarios recibidos. También planteó una pregunta dirigida a quienes escriben mensajes negativos en redes sociales, enfocada en las razones detrás de ese tipo de comportamiento: "Entonces vos, que estás del otro lado y escribís todas esas cosas negativas, me pregunto, ¿qué te pasa por la cabeza?"

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Al cierre de su intervención, la actriz dejó una reflexión relacionada con los estándares de belleza actuales. Señaló que la situación la llevó a pensar en cómo se construyen esas ideas en la sociedad y en la manera en que el paso del tiempo influye en la apariencia de las personas.

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Finalmente, reiteró que el tiempo y la vida continúan su curso, y que estos cambios forman parte de la experiencia de cada individuo, en medio de un entorno digital donde las opiniones sobre la imagen personal siguen generando debate.

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