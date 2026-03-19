Lionel Messi aparecerá en video de famosa cantante: le sigue los pasos al Kun Agüero

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 21 millones de seguidores, la cantante argentina Tini compartió un adelanto de lo que será el video su nueva canción 'Dos amantes', en el que aparecen tanto Lionel Messi como De Paul, su pareja sentimental. La revelación tiene lugar en medio de una polémica que protagonizó con otras colegas del medio como María Becerra y Emilia Mernes.

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En un post que realizó el pasado 18 de marzo, la intérprete de temas como 'Cupido', 'La niña de la escuela', 'Muñecas', 'Me enteré' y 'Miénteme' informó que este 19 de marzo se estrenará su lanzamiento a las 9:00 p. m., hora Argentina, por lo que en Colombia estará disponibles desde las 7:00 p. m.

En el adelanto se logra ver a los astros del fútbol tocando a su puerta, lo que rápidamente emocionó a sus seguidores, pues compararon esta aparición con la que hizo el Kun Agüero en 2019 cuando aceptó aparecer en el videoclip de '22', donde también sale la colombiana Greeicy.

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"Para Tini, recién es miércoles y ya me está dando sed este tema 🤪🍻🍾, "El verdadero junte de mis sueños ❤️❤️❤️", "Simplemente hay niveles 🤌🏻🔥", "Llegó el momento de contar LA VERDADERA HISTORIA 😍😍😍", "Tinita siento que la vas a romper", "¿Messi en la cámara de la puerta se hizo realidad?😅", son algunos de los mensajes de expectativa frente al proyecto que se destacan en las plataformas digitales.

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Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Messi sorprende con su faceta como actor, pues ha hecho algunos cameos en los que se interpreta a sí mismo. De hecho, su debut tuvo lugar en 2023, más específicamente para la segunda temporada de 'Los Protectores', la famosa serie argentina.



Por qué es la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

La pelea al parecer se remonta hace varios meses; sin embargo, los internautas se percataron del distanciamiento entre las artistas hace poco, cuando notaron que dejaron de seguirse en redes sociales. Según medios extranjeros, la discusión inició luego de que Emilia contratara a algunos bailarines de Tini justo cuando la joven atravesaba un complejo episodio de salud mental.

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A esto se le suma el hecho de que Emilia habría empezado a seguir páginas de personas que le enviaban 'hate' a su amiga y hasta publicaba contenido "burlándose de ella". El encontrón escaló por un problema entre Emilia y la hermana de María Becerra en un establecimiento comercial nocturno, lo que hizo que hasta algunas esposas de futbolistas les dieran la espalda.