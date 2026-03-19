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VIDEO de 'Dos Amantes' de Tini con Lionel Messi: qué pelea hay con Emilia - CaracolTV

El astro del fútbol hace una parición estelar en el videoclip de una artista argentina que se encuentra envuelta en una polémica con María Becerra y Emilia Mernes. Esto se sabe hasta el momento.

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Lionel Messi aparecerá en video de famosa cantante: le sigue los pasos al Kun Agüero

El astro del fútbol hace una parición estelar en el videoclip de una artista argentina que se encuentra envuelta en una polémica con María Becerra y Emilia Mernes. Esto se sabe hasta el momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Qué se sabe sobre la participación de Lionel Messi en el video de 'Dos Amantes' de Tini.