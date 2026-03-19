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Cuántos hijos tiene Jhon Álex Castaño y quién es su pareja

Detalles sobre cuántos hijos tiene Jhon Álex Castaño, cantante de música popular nacido en Risaralda, y quién es su actual pareja: ella no es mamá de sus retoños.

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Jhon Álex Castaño tuvo cinco hijos con tres mujeres diferentes: “Pasé bueno”

El cantante de música popular reconoció que, durante una larga época de su vida, fue muy enamoradizo, aunque considera que a lo largo de su vida solo ha tenido cuatro “parejas reales”.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jhon Álex Castaño tuvo cinco hijos con tres mujeres diferentes: “Pasé bueno”