Jhon Álex Castaño tuvo cinco hijos con tres mujeres diferentes: “Pasé bueno”

Con uno de sus primeros amores, contó Jhon Álex Castaño en ‘Se Dice de Mí’ (programa de Caracol Televisión), el ‘Rey del Chupe’ tuvo una relación de aproximadamente cinco años de la que quedaron dos hijas.

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El fin de ese vínculo amoroso le dejó un gran despecho al cantante, que superó su adicción a las drogas y al alcohol, pero gracias a ese dolor pudo componer canciones que impulsaron su carrera artística, como ‘Déjala que se vaya’ y ‘De bar en bar’.

“Digamos que de los 17 a los 35 años, yo sí fui un poquito alborotadito, pasé bueno, disfruté de lo que pude, disfruté de la noche, pero los años lo van amoldando a uno, ya uno sabe por dónde no se mete, ya sabe qué cosas no repetir, ya sabe qué no le gusta, ya sabe qué quiere. Digamos que he sido un buen artista, un buen hombre en cuanto amores y mujeres”, declaró el artista de Risaralda en la entrevista.

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Posteriormente, el cantante, que era muy cercano a Yeison Jiménez, tuvo a sus otros tres hijos (dos niñas y un niño), que actualmente son la razón de su existir, y luego conoció a la mujer de su vida, con la que logró estabilizarse en el amor.

Quién es la pareja de Jhon Álex Castaño

Se llama Jenny Suárez, una mujer alejada del mundo del espectáculo, con quien mantiene un vínculo estable desde hace siete años. Ella misma contó en ‘Se dice de Mí’ que cuando conoció al cantante él le dijo que no era un ángel y que, por el contrario, era “terrible”, pero que estaba dispuesto a cambiar por ella.

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Suárez creyó en la palabra de Castaño y él no le falló. Además, tiene una muy buena relación con los hijos de él e, incluso, destaca su papel como papá.