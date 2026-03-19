Reapareció mamá del hijo de Diomedes Díaz fallecido tras amputación, 14 meses después

El 18 de enero de 2025 los fanáticos del vallenato se vistieron de luto y despidieron a Miguel Ángel Díaz, el hijo de 'El Cacique de la Junta' que durante mucho tiempo estuvo batallando contra la insuficiencia renal crónica, enfermedad que lo llevó a estar recluido varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Méderi de Bogotá.

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Según las primeras versiones, el joven fue diagnosticado con esta enfermedad desde temprana edad y al poco tiempo perdió los dos riñones, de manera que tuvo que someterse a diálisis. Pese a que su mamá le donó uno de los órganos, este empezó a presentar problemas.

A finales de 2024 la situación se agravó para Miguel Ángel, pues presentó cuatro infartos y, posteriormente, fue sometido a su amputación de pierna.



Qué dijo la mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo muerto de Diomedes Díaz

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Yolanda Rincón, mamá de Miguel Ángel y quien se encargó de relatar todo el proceso médico de su hijo a través de redes sociales, se pronunció de nuevo sobre cómo lleva el duelo.

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La mujer hizo una publicación el pasado 18 de marzo, cuando se cumplían exactamente 14 meses desde el deceso: "Un día como hoy cambió mi vida para siempre, y desde ese momento llevo un sello tatuado en mi corazón llamado dolor, pero les cuento algo, ya somos amigos, me acompaña día tras día y me revela cosas que nunca aprendí en la felicidad ni en serenidad", escribió.

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Posteriormente, reflexionó acerca de cómo ha experimentado el amor por él de otra forma teniendo en cuenta que conserva sus recuerdos, pero que no lo tiene físicamente con ella.

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"Hijo te extrañe ayer, te extraño hoy, te extrañare mañana y hasta mi último suspiro. Hoy Son 14 meses sin ti, para todos los que tenemos nuestro ser querido en el cielo", concluyó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues le expresaron su solidaridad y la han acompañado activamente mientras continúa enfrentando el duelo.