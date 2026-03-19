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Mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz que murió tras amputación, reapareció - CaracolTV

Yolanda Rincón, mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, reapareció en su cuenta de Instagram para revelar cómo ha enfrentado el duelo por la muerte del joven artista.

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Reapareció mamá del hijo de Diomedes Díaz fallecido tras amputación, 14 meses después

Pese a que se ha mantenido activa en redes sociales este último año, Yolanda Rincón reapareció en su cuenta de Instagram para revelar cómo ha enfrentado el duelo por la muerte de su hijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Yolanda Rincón, mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, reapareció.