Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’, reveló dónde se casará y cuándo espera tener un hijo

María Fernanda Aristizábal se le midió a participar en ‘Pa’ las que sea’, la sección del humorista en ‘La Red’, y lo acompañó a un cultivo de flores. Mientras trabajaban, la anfitriona del ‘Desafío Siglo XXI’ habló sobre varios aspectos de su vida.

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Por ejemplo, contó que ella y su futuro esposo, Daniel Arango, tienen planeado ser papás y que esperan encargar su primer hijo un año y medio después de su matrimonio.

“Es que nosotros ya llevamos… uno en seis años qué no habla; habla de todo, de que se va a casar, cuándo va a tener hijos, cuáles son los proyectos… y la verdad sí, Dani y yo siempre hemos sido, en ese sentido, muy tradicionales. Entonces sí, hemos querido tener hijos, casarnos y pues mira; yo creo que después del matri empezamos a buscar. Es que, pues somos jóvenes, él tiene 30 y yo tengo 28, pero queremos ser papás jóvenes. Eso es importante”, declaró la modelo.

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¿En dónde se casará Mafe Aristizábal, del ‘Desafío?

En la conversación con Boyacoman, la ex Señorita Colombia aseguró que ella y su prometido ya decidieron que se van a casar en Armenia, Quindío, la tierra natal de ella, pues él es de Medellín.

Aristizábal recordó que su novio le propuso matrimonio en Suiza, durante un viaje que habían planeado. Dijo que ella ya estaba preparada, pues desde hace un buen tiempo estaba esperando a que él se decidiera a dar el pasao, pero, aun así, fue inevitable emocionarse hasta las lágrimas. De hecho, casi llora recordando lo que él le dijo en ese momento.

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¿Quién es el novio de Mafe Aristizábal?

Daniel Arango Vallejo, el novio de la exreina, es profesional en Negocios Internacionales con énfasis en finanzas y ha desarrollado su carrera en el ámbito empresarial, especialmente en el sector inmobiliario, liderando proyectos como una firma dedicada a inversiones en propiedad raíz.

La relación entre Aristizábal y Arango comenzó hacia 2019, incluso antes de que ella obtuviera el título de Señorita Colombia, y se ha caracterizado por ser estable y de bajo perfil público.