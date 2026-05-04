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Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’, dijo en dónde se casará con su novio y habla de hijos

Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’, habló con Boyacoman, en ‘La Red’, sobre su relación amorosa con su novio, Daniel Arango, y contó dónde se casará y cuándo tendrá a su primer hijo.

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Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’, reveló dónde se casará y cuándo espera tener un hijo

La anfitriona del programa de Caracol Televisión habló con Boyacoman, en ‘La Red’, sobre su relación amorosa con su novio, Daniel Arango, y de cómo va la organización de su matrimonio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de may, 2026
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Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’, reveló en dónde se casará