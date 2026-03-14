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Capítulo Se Dice de Mí: 14 de marzo completo y gratis - CaracolTV

El cantante de música popular cuenta cómo fueron sus inicios en la industria musical, por qué se iba a llamar Jhonny Rivera, cómo superó los excesos y cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez.

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Se Dice de Mí: Jhon Álex Castaño tuvo incidente de aeronave; coincidencia con Yeison Jiménez

El cantante de música popular cuenta cómo fueron sus inicios en la industria musical, por qué se iba a llamar Jhonny Rivera, cómo superó los excesos y cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez.

Por: Marianella Chavarro Castro
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