Se Dice de Mí: Jhon Álex Castaño tuvo incidente de aeronave; coincidencia con Yeison Jiménez

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Capítulo Se Dice de Mí: 14 de marzo completo y gratis - CaracolTV
El cantante de música popular cuenta cómo fueron sus inicios en la industria musical, por qué se iba a llamar Jhonny Rivera, cómo superó los excesos y cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez.
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El cantante de música popular cuenta cómo fueron sus inicios en la industria musical, por qué se iba a llamar Jhonny Rivera, cómo superó los excesos y cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
14 de Marzo, 2026
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