Qué escribía el actor de Jerónimo en 'La Reina del Flow 3' cuando su personaje era hacker

El actor Manolo Alzamora, quien interpretó a Jerónimo Vallejo en La Reina del Flow, dio a conocer varios detalles sobre el proceso de construcción de su personaje durante la tercera temporada de la serie. A través de una dinámica en la que compartió curiosidades del rodaje, explicó algunos aspectos que formaron parte de la preparación y desarrollo del hacker dentro de la historia.

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Datos curiosos de Jeronimo en 'La Reina del Flow 3'

Uno de los datos que mencionó estuvo relacionado con las escenas en las que Jerónimo aparecía trabajando frente a la computadora. En la trama, el personaje se desempeñaba como hacker y constantemente se mostraba escribiendo con rapidez. El actor explicó que, para lograr ese efecto en pantalla, utilizaba una frase corta que repetía continuamente mientras tecleaba: "Hola, cómo estás".



Durante esas grabaciones escribió muchas veces la misma expresión, lo que le permitió mantener un ritmo rápido y constante al momento de simular el trabajo informático del personaje y para él, funcionó bastante bien su idea.





Otro elemento que formó parte de la construcción de Jerónimo fue un tic en el ojo que el actor incorporó como rasgo del personaje. La primera vez que utilizó ese gesto fue durante la escena en la que Jerónimo se encontró con Mike Rivera en la cárcel.

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Según relató, en esa grabación inicial exageró el movimiento del ojo, lo que generó una reacción particular al ver el resultado en pantalla. Con el avance de las grabaciones fue ajustando la intensidad del gesto hasta encontrar una versión que se mantuvo durante el resto de las escenas.

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El proceso también incluyó habilidades que el actor desarrolló mientras trabajaba en el personaje. Una de ellas fue aprender a armar un cubo Rubik. Durante la producción practicó con este objeto de manera constante, incluso lo llevaba consigo al gimnasio para continuar armándolo y mejorar su rapidez. Aunque el cubo apareció en algunas escenas, el actor señaló que no se utilizó tanto dentro de la historia como él había imaginado inicialmente.

Otro desafío estuvo relacionado con el manejo del acento. Alzamora es originario de la región Caribe de Colombia y su forma natural de hablar corresponde al acento costeño. Sin embargo, Jerónimo Vallejo fue presentado como un personaje paisa dentro de la serie. Por esa razón el actor trabajó en modificar su pronunciación para adaptarla al contexto del personaje. Este proceso representó un reto dentro de su carrera, ya que anteriormente no había interpretado personajes con un acento diferente al suyo.

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Finalmente, el actor explicó que una de las escenas junto a Genoveva, personaje interpretado por Rami Herrera, incluyó un elemento que no estaba contemplado inicialmente en el libreto. Ambos actores decidieron mandar a fabricar unos anillos con forma de serpiente para incorporarlos a la historia.

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Las piezas estuvieron listas hacia la mitad del rodaje y terminaron utilizándose en una escena en la que Jerónimo le entregaba el anillo a su pareja. Tras finalizar la producción, cada uno de los actores conservó su anillo como recuerdo del proyecto.

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