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Qué escribía Manolo Alzamora cuando Jerónimo hackeaba en La Reina del Flow 3 - CaracolTV

Manolo Alzamora compartió cinco aspectos del proceso con el que construyó a Jerónimo Vallejo en la producción, desde gestos del personaje hasta elementos que surgieron fuera del libreto.

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Qué escribía el actor de Jerónimo en 'La Reina del Flow 3' cuando su personaje era hacker

Manolo Alzamora compartió cinco aspectos del proceso con el que construyó a Jerónimo Vallejo en la producción, desde gestos del personaje hasta elementos que surgieron fuera del libreto.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
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