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El carranguero Heredero, recordado por la canción 'Coqueta', se casó de nuevo - CaracolTV

El cantante colombiano Heredero celebró las bodas de plata junto a su esposa, Alba Lozano, en medio de una celebración en la que la carranga fue la gran protagonista. Mira acá el video de su matrimonio.

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Heredero se casó por segunda vez con su esposa tras 25 años juntos: ella es su gran amor

El cantante colombiano celebró las bodas de plata junto a su esposa en medio de una celebración en la que la carranga fue la gran protagonista. Mira acá el video de su matrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Heredero se casó de nuevo con Alba Lozano, su esposa. Así festejaron las bodas de plata.