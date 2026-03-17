Heredero se casó por segunda vez con su esposa tras 25 años juntos: ella es su gran amor

El cantante de carranga Féizar Orjuela emocionó a sus más de 600 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram al informar que decidió dar un nuevo paso en su relación con Alba Lozano, su pareja sentimental y quien lo acompañó desde el inicio de su carrera artística y cuando aún no tenía reconocimiento por sus canciones.

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Heredero se casó con su esposa para celebrar las bodas de plata

A través de una publicación en la citada red social, el intérprete de temas como 'Coqueta', 'Lágrimas de despecho', 'Pero te quiero' y 'Sabor a derrota' mostró la celebración de sus bodas de plata, que corresponden a los 25 años que han vivido como marido y mujer. Al evento al que asistieron sus familiares y amigos más cercanos; sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron los invitados, sino la forma en que festejaron, pues se les vio bailando carranga.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado éxitos a la pareja y la han felicitado por su compromiso: "La pasé espectacular 😍, que se repita❤️", "Que se repita, que se repita 😩😩😩", "Gracias familia Heredero, la pasamos full", "Felicidades. Dios los bendiga grandemente 😍✨🙏🏻💙", "Felicidades y que sean muchísimos años juntos como familia 🙏🙏💐💐", "Felicidades. Dios los bendiga grandemente 😍✨🙏🏻💙", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.





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Antes de lanzarse a la fama nacional, Heredero tuvo que asumir varios oficios para mantener a su familia. En una entrevista para 'Se Dice De Mí' confesó que incluso trabajó como conductor de bus en Bucaramanga, momento de su vida en el que recibió el apoyo incondicional de su esposa. Asimismo, en varias oportunidades ha contado que financió su carrera artística vendiendo empanadas; por lo que su historia se ha convertido en un ejemplo para músicos emergentes y ha inspirado a personas a lo largo del país en sus respectivos proyectos de vida.

El 26 de febrero, Heredero estrenó 'Cartagena', una canción que reflexiona sobre el valor de la familia y 'La Ciudad Amurallada', uno de los lugares turísticos más destacados de toda Colombia.

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