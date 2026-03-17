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Qué dijo Jessi Uribe sobre supuesto segundo embarazo de Paola Jara - CaracolTV

Paola Jara dio a luz a su hija Emilia el 19 de noviembre de 2025, luego de retirarse temporalmente de los escenarios para centrarse en la crianza de la nueva integrante del hogar junto a Jessi Uribe.

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Jessi Uribe habló sobre supuesto embarazo de Paola Jara: esto dijo sobre un segundo bebé

La cantante de música popular dio a luz a su hija Emilia el 19 de noviembre de 2025, luego de retirarse temporalmente de los escenarios para centrarse en la crianza de la nueva integrante del hogar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Jessi Uribe contó si planea tener un segundo hijo con Paola Jara.