Jessi Uribe habló sobre supuesto embarazo de Paola Jara: esto dijo sobre un segundo bebé

Cuando atravesaba por las últimas semanas de embarazo, Paola Jara informó a través de las plataformas digitales que había tomado la decisión junto a Jessi Uribe de ocultar el rostro de la pequeña Emilia para protegerla de las críticas que hacen sus detractores en redes sociales y, aunque ha cumplido con su palabra, también ha sido abierta al hablar sobre cómo ha vivido sus primeros meses como madre.

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¿Paola Jara está embarazada nuevamente?

Poco después de dar a luz, la intérprete de temas como 'Mala mujer', 'Salud por él', 'No la beses' y 'No me preguntes' volvió a ser tema de conversación en redes debido a rumores que indican un supuesto embarazo. Fueron los mismos fanáticos los que decidieron preguntarle a Jessi Uribe por ello a través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' que realizó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 7 millones de seguidores.



"Los medios andan diciendo que Pao está nuevamente embarazada, ¿qué opinas de eso?", le preguntaron, a lo que él respondió: "Ya me operé".



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Es necesario mencionar que ambos artistas están a punto de iniciar un Tour por Europa, pues tienen programado un espectáculo en Zaragoza el 8 de mayo. Asimismo, el músico se presentará el sábado 18 de abril en Barranquilla, ciudad en la que se encontrará con su público y entonará algunas de sus canciones más famosas.

Respecto a su gira, el artista escribió en redes sociales: "Ya falta poco para iniciar nuestra gira por EUROPA y con ello nuestro nuevo álbum. 💿 12 canciones brutales pa' que destapen unas cuantas. Después de 7 años juntos volvemos a cantarle al despecho y esta vez con los coros de Emi 😘", junto a un video en el que se le observa trabajando en el estudio en compañía de su pareja sentimental y la recién nacida, que permanece en su coche y es cargada por él en algunos momentos de descanso.

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La pareja se casó el 14 de mayo de 2022 y desde entonces se posiciona como uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento nacional.