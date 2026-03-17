Jhonny Rivera y Jenny López no están solos en su luna de miel; sus suegros se "pegaron"

El intérprete de temas como 'Mi decisión', 'Tomando cerveza' y 'El Intenso' volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al hablar sobre su luna de miel con Jenny López. En los videos publicados, el artista explicó que ambos se encuentran en Europa debido a compromisos laborales previamente adquiridos, situación que les ha permitido organizar algunas escapadas durante su estadía en el continente.

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En las grabaciones, Rivera dijo que tomó la decisión de compartir parte de la luna de miel con sus suegros. Según detalló, esta elección se debió a que ellos también forman parte de su equipo de trabajo, lo que facilita la coincidencia de agendas y desplazamientos.

"Bueno, don Carlos trabaja conmigo en Colombia y vino a hacer la logística y doña Marlene también trabaja conmigo en Colombia, vino a trabajr, pero obviamente entre semana tenemos días libres, entonces los hemos invitado a conocer, fuimos a Andorra (...) La luna de miel como tal arranca el 23, ahí sí nos quedamos solitos hasta el 9 de abril y nos vamos para Colombia", explicó.



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Además, informó que otros integrantes de su familia se sumarían al recorrido. Mencionó que su mamá, su hermana, su cuñado y su sobrino los acompañan durante esta etapa del viaje.

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Tiempo después de estas primeras publicaciones, el cantante reapareció en sus redes sociales y compartió nuevos videos del recorrido grupal. En esta ocasión, mostró parte del trayecto que realizaron en Roma, donde se observaron a los integrantes de la familia caminando por distintos espacios de la ciudad.

El cantante también señaló que, en los próximos días, tiene previsto continuar con la agenda junto a su pareja, por lo que habrá momentos destinados específicamente a la celebración como pareja, los cuales se desarrollarán en otros lugares aún no detallados en sus publicaciones. Asimismo, mencionó que visitarán más destinos dentro de Europa, en el marco de los compromisos laborales y los espacios personales que han organizado.

Los cantantes de música popular contrajeron matrimonio el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda, en medio de una celebración a la que asistieron diferentes fanáticos y también algunas figuras públicas de la talla de La Liendra, Dani Duke, Arelys Henao, entre otros.

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