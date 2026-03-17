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Por qué Jhonny Rivera y Jenny López se fueron de luna de miel con sus suegros - CaracolTV

El cantante de música popular apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para explicar el motivo por el que decidieron hacer un viaje familiar y qué países de Europa conocerán durante la jornada.

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Jhonny Rivera y Jenny López no están solos en su luna de miel; sus suegros se "pegaron"

El cantante de música popular apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para explicar el motivo por el que decidieron hacer un viaje familiar y qué países de Europa conocerán durante la jornada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Por qué Jhonny Rivera y Jenny López se fueron de luna de miel con sus suegros.