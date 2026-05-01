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Fiscalía imputó cargos a Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad - CaracolTV

La actriz y exreina de belleza enfrentó un proceso judicial luego de que la Fiscalía le imputara dos delitos relacionados con la presentación de documentos en un contrato firmado en Cartagena.

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Fiscalía imputó cargos a Yeimy Paola Vargas por presuntas irregularidades en contrato

La actriz y exreina de belleza enfrentó un proceso judicial luego de que la Fiscalía le imputara dos delitos relacionados con la presentación de documentos en un contrato firmado en Cartagena.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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Actriz Yeimy Paola Vargas fue imputada por la Fiscalía.jpg