Fiscalía imputó cargos a Yeimy Paola Vargas por presuntas irregularidades en contrato

La actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas fue imputada por la Fiscalía General de la Nación en una audiencia realizada el jueves 30 de abril, dentro de un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la documentación presentada para celebrar un contrato con una entidad pública de Cartagena.

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Estos fueron los cargos que imputó la Fiscalía a Yeimy Paola Vargas

De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, una fiscal de la Seccional Bolívar formuló cargos contra Vargas por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente.



La investigación se centró en un contrato suscrito con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, entidad encargada de promover actividades culturales y patrimoniales en la ciudad.

La Fiscalía imputó a Yeimi Paola Vargas Gómez por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. De acuerdo con la investigación, la mujer habría cargado en la plataforma Secop II un título… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 30, 2026

Según la Fiscalía, la procesada habría presentado documentos que no correspondían a la realidad con el propósito de acreditar requisitos exigidos dentro del proceso contractual. Entre los archivos allegados a la plataforma Secop II figuraba un supuesto título académico que la certificaba como técnica laboral en actuación y teatro.





Ese documento, al parecer expedido por una institución educativa de Bucaramanga, habría sido utilizado para respaldar su perfil profesional y permitirle acceder a mejores condiciones dentro del contrato celebrado con la entidad distrital.

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Las autoridades indicaron que el acuerdo fue firmado en marzo de 2025 y finalizó en agosto del mismo año por mutuo acuerdo entre las partes. Aunque inicialmente se había pactado una duración de nueve meses, el vínculo terminó antes del plazo previsto. El valor total del contrato ascendía a 55 millones de pesos, suma establecida para la ejecución de las labores contratadas durante el periodo señalado.

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Con base en los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía sostuvo que la presunta presentación de documentación falsa le habría permitido a Vargas obtener un nivel salarial superior al que le correspondía según su formación real. Por esa razón, el ente acusador señaló que la mujer habría recibido de manera indebida más de ocho millones de pesos durante la ejecución contractual.

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Durante la diligencia judicial, Yeimy Paola Vargas no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuó en las etapas previstas por la ley penal colombiana.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existió responsabilidad penal por los hechos investigados y definir el futuro judicial de la actriz.

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La imputación no representó una condena, sino el inicio formal del proceso en el que la Fiscalía expuso los hechos y delitos atribuidos a la investigada ante un juez de control de garantías.

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