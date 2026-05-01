Taliana Vargas recordó su papel en 'Rafael Orozco, el ídolo' con homenaje al intérprete

Taliana Vargas recordó su participación en la serie 'Rafael Orozco, el ídolo', el ídolo mediante una publicación en redes sociales, en el contexto del Festival de la Leyenda Vallenata, evento que en esta edición rindió homenaje al legado musical del artista. La celebración también coincidió con los 50 años de Binomio de Oro.

Mira también: Así luce Clara Cabello, viuda de Rafael Orozco, y su hija, tras 24 años de su fallecimiento



Este fue el sentido homenaje que hizo Taliana Vargas para Rafael Orozco

La actriz publicó en Instagram varias imágenes relacionadas con la producción televisiva emitida entre 2012 y 2013. En el mensaje recordó el proyecto dramatizado que recreó episodios de la vida de Rafael Orozco, así como momentos de su entorno familiar y artístico.



En dicha producción, Taliana Vargas interpretó a Clara Cabello, esposa del cantante, mientras que Alejandro Palacio asumió el papel principal del artista vallenato. Ambos encabezaron el elenco de la serie basada en la historia del intérprete.

En su publicación, la actriz manifestó que mantenía presente el recuerdo del cantante y envió un saludo especial a la familia del artista. También hizo referencia a la experiencia que significó representar a Clara Cabello dentro de una historia vinculada a la cultura vallenata. El mensaje estuvo acompañado por fotografías tomadas durante el rodaje y escenas promocionales de la telenovela.





La publicación generó respuestas por parte de familiares cercanos de Rafael Orozco. Clara Cabello dejó un comentario dirigido a la actriz: "Te amo Bendiciones", mientras que sus hijas también reaccionaron al homenaje compartido en redes sociales.

Publicidad

Mira también: El curioso origen del nombre de Taliana Vargas: los amigos del papá influyeron

Lola Orozco expresó agradecimiento por recordar al cantante y mencionó que extrañaban a la actriz durante las actividades del festival en Valledupar. Por su parte, Wendy Orozco también envió un mensaje de afecto y destacó la recordación del personaje que interpretó en la serie: "Mi Tali te amo!! Gracias, Clara Cabello por siempre, Te extrañamos".

Publicidad

La publicación coincidió con una edición especial del Festival de la Leyenda Vallenata, que dedica parte de su programación al legado de Rafael Orozco, una de las figuras reconocidas del vallenato en Colombia. El recuerdo compartido por la actriz se sumó a las distintas manifestaciones realizadas durante el evento en honor al artista y a la trayectoria musical que dejó en la historia del género.

Mira también: Taliana Vargas revela cómo conoció a Alejandro Éder: todo empezó en Cartagena

