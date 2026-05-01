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Taliana Vargas rindió homenaje a Rafael Orozco en Festival Vallenato - CaracolTV

La actriz compartió imágenes de la producción televisiva y evocó su participación en la serie biográfica del cantante, en medio del tributo realizado en Valledupar en el Festival Vallenato 2026.

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Taliana Vargas recordó su papel en 'Rafael Orozco, el ídolo' con homenaje al intérprete

La actriz compartió imágenes de la producción televisiva y evocó su participación en la serie biográfica del cantante, en medio del tributo realizado en Valledupar en el Festival Vallenato 2026.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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