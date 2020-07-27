En vivo
Caracol TV  / Rafael Orozco

Rafael Orozco

  • Las emotivas palabras de la hija de Rafael Orozco.
    Las emotivas palabras de la hija de Rafael Orozco.
    Foto: tomada de internet
    Actualidad

    Las emotivas palabras de la hija de Rafael Orozco ante anuncio del Festival de la Leyenda Vallenata

    Wendy Orozco, hija del recordado cantante, asistió a la presentación del afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que rendirá homenaje al Binomio de Oro de América.

  • Hija de Rafael Orozco reapareció en público y sorprendió con su cambio físico.
    Hija de Rafael Orozco reapareció en público y sorprendió con su cambio físico.
    Foto: tomada de Internet.
    Actualidad

    Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad

    Wendy Orozco Cabello, la segunda hija del destacado cantante de vallenato, es famosa también gracias a su participación en la primera parte de la canción 'Navidad'.

  • Silvestre Dangond confesó que le pedía dinero prestado a Rafael Orozco.
    Silvestre Dangond abrió su corazón y reveló duros momentos que ha atravesado a lo largo de su carrera.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    Silvestre Dangond revela el motivo por el cual le pedía plata a Rafael Orozco

    En medio de una entrevista, Silvestre Dangond expresó lo afortunado que se siente de haber tenido la oportunidad de compartir con grandes leyendas del vallenato, entre ellos Rafael Orozco.

  • Carlos Calero como Rafael Orozco
    Carlos Calero como Rafael Orozco en Yo Me Llamo
    Exclusivos Web

    Descubre en exclusiva cómo funciona la magia de la caracterización en Yo Me Llamo

    Carlos Calero se le midió a vivir la gran experiencia de transformarse en Rafael Orozco y aquí te tenemos, desde el paso a paso, hasta el resultado final. ¿Sí se llama?

  • Rafael Orozco
    Rafael Orozco

    Rafael Orozco, el ídolo llegó a su final y así reaccionaron en redes a su trágico desenlace

    Seguidores de la bionovela del fallecido artista reaccionaron al final de la producción convirtiéndola en tendencia en Twitter.

  • jorgemartinez.png
    Rafael Orozco

    Imitador de Rafael Orozco asegura tener coincidencias con la vida del artista fallecido

    Además de ser el doble exacto del cantante original, Jorge Martínez tiene otras similitudes con su ídolo.

  • Thumbnail
    Rafael Orozco

    Rafael Orozco: Clara Cabello, el eterno amor de juventud que marcó su vida

    Se conocieron cuando ella tenía solo 15 años. Fue el amor de su vida y la inspiración para escribir canciones.

  • Thumbnail
    Rafael Orozco

    Rafael Orozco: El artista que con su romanticismo cambió el vallenato

    El cantante llevó el género a lugares inimaginables para la época. Su vallenato romántico se ganó el cariño de los colombianos.

  • Thumbnail
    Rafael Orozco

    Rafael Orozco: el niño que soñó con el vallenato y se convirtió en un ídolo

    Así inició el artista que partió en dos la historia del vallenato y siempre vivirá en el corazón de sus seguidores.

  • Rafael Orozco
    Rafael Orozco
    Instagram @wendyorozco
    Rafael Orozco

    Rafael Orozco: Así fue su legendaria presentación en el Madison Square Garden

    La actuación de Rafael Orozco con el Binomio de Oro marcó la internacionalización del vallenato.

