Descubre en exclusiva cómo funciona la magia de la caracterización en Yo Me Llamo

En Yo Me Llamo , los jurados, televidentes e internautas no dejan de sorprenderse con el talento que tienen los imitadores para interpretar a los artistas originales. Por supuesto, aunque cada vez se acercan más al color de la voz, la potencia y hasta a los matices; esto no es suficiente para llegar a ser el doble perfecto que están buscando.

"No solo es ser, sino parecer"...

Aunque muchos no lo sepan, el registro físico, los efectos especiales y la caracterización son unos de los factores más importantes para que los imitadores puedan hacer una interpretación muy completa, ya que nada se ganan con tener la voz similar, pero físicamente lucir muy diferentes al original.

Por eso, con el fin de conocer este gran trabajo que se da detrás de cámaras, hablamos en exclusiva con Gina Gutiérrez, quien es caracterizadora en Yo Me Llamo y nos permitió descubrir cómo funciona este equipo de nueve personas que logran transformar a los participantes.

Tal y como Gina lo contó, primero se dedican a estudiar rigurosamente al personaje original, para luego poder hacer su magia en el maquillaje, peinado y hasta en los toques especiales de la caracterización como lo son las pelucas, prótesis, calotas, bigotes, cejas, pestañas y hasta el color de la piel.

Tenemos que evaluar esas características físicas, tenemos que evaluar sus gestos para poder adecuar muchas cosas en el maquillaje, poder caracterizar también el cabello, su forma ósea. Todo tenemos que engranarlo para que salga perfecto, que no sea algo muy postizo, sino que realmente ese papel se dé en el personaje que quiere ser ese artista Gina Gutiérrez, caracterizadora de Yo Me Llamo.

Algunos integrantes del equipo de caracterización de Yo Me Llamo.

Y como una cosa es contarlo, pero otra muy diferente es verlo, Carlos Calero se le midió a quedar en manos de este talentoso equipo para que lo transformaran en uno de sus ídolos musicales, Rafael Orozco; logrando ser así el ejemplo vivo de la gran magia que es la caracterización en Yo Me Llamo.

Por supuesto, los detalles jugaron un papel muy importante en este cambio físico del presentador, pues le pusieron bigote, extensiones de pelo, bisoñé, un llamativo vestuario y hasta el característico lunar del cantante original.