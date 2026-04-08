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Alias ‘El Mison’ y su cercanía con Yeison Jiménez: investigación reveló vínculos con música popular - CaracolTV

Un informe periodístico expuso vínculos entre Luis Rolando Osorio y figuras del género popular, en medio de indagaciones sobre presuntos mecanismos de legitimación social.

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Investigación reveló cercanía de alias ‘El Mison’ con Yeison Jiménez y artistas del gremio

Un informe periodístico expuso vínculos entre Luis Rolando Osorio y figuras del género popular, en medio de indagaciones sobre presuntos mecanismos de legitimación social.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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