Investigación reveló cercanía de alias ‘El Mison’ con Yeison Jiménez y artistas del gremio

Las investigaciones sobre Luis Rolando Osorio, conocido como alias ‘El Mison’, evidenciaron su cercanía con varios exponentes de la música popular en Colombia, en especial con el cantante Yeison Jiménez. La información fue revelada a partir de un informe difundido por Blu Radio, en el que se detallaron posibles relaciones entre el señalado cabecilla y el entorno artístico.



Estos son los hechos que vinculan a Yeison Jiménez con alias 'El Mison'

De acuerdo con los hallazgos, estos vínculos habrían servido como una forma de legitimación social para el investigado, quien presuntamente utilizó espacios públicos y actividades relacionadas con el entretenimiento para integrarse en escenarios visibles. Las autoridades analizaron cómo estas interacciones pudieron facilitar su presencia en eventos y reuniones junto a artistas del género.

#Así cayó alias "Mison", cabecilla de "Los Maracuchos". Con una trayectoria criminal de 10 años llena de excentricidades: coleccionaba motos, caballos y hasta joyas de oro para su mascota.



Fue capturado en articulación con las autoridades de #Ecuador. Ya está tras las rejas. pic.twitter.com/YnrXYHiXTx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 8, 2026

Durante el proceso de captura, las autoridades encontraron en propiedades asociadas a Osorio varios elementos que daban cuenta de su estilo de vida. Entre estos se reportaron colecciones de motocicletas, caballos y objetos de valor, así como accesorios destinados a sus mascotas. Estos hallazgos hicieron parte del material documentado dentro de la investigación.

La información también indicó que el señalado cabecilla habría patrocinado a algunos intérpretes de música popular en el país. Según los datos recopilados, este respaldo se habría dado mediante la financiación de actividades o la facilitación de espacios para presentaciones y encuentros, lo que habría contribuido a fortalecer su presencia en círculos sociales relacionados con el entretenimiento.





Mira también: Saldrá canción de Yeison Jiménez meses después de su muerte: este cantante la heredará

Publicidad

Además, se conocieron registros visuales en los que Osorio aparecía compartiendo con artistas en reuniones realizadas en distintas propiedades. Estos lugares no solo habrían sido utilizados para encuentros sociales, sino también como puntos de coordinación de su estructura. Entre los elementos mencionados dentro del expediente figuró un anillo que presuntamente habría sido obsequiado por alias ‘El Misión’ al interprete Yeison Jiménez, el cual incluía detalles asociados tanto al artista como al alias del investigado.

La investigación también señaló que uno de los videos musicales de Jiménez habría sido grabado en una de las propiedades vinculadas a Osorio. Este hecho fue analizado como un posible uso de escenarios de entretenimiento para encubrir reuniones y movimientos de la organización, en los que convergían actividades sociales con otras dinámicas bajo observación.

Publicidad

Mira también: Esposa del piloto que murió con Yeison Jiménez reapareció tras el parto con emotivo post

Las autoridades indicaron que la indagación no se limitó a un solo artista. Otras figuras del género popular también fueron incluidas en líneas de verificación, en un proceso que se manejó de manera reservada. Parte de estas pesquisas se centró en la participación de artistas en eventos realizados en establecimientos como Funda Los Potrillos, negocio que habría estado relacionado con el entorno del investigado.

Asimismo, se identificaron videos en los que el cantante realizaba invitaciones a eventos en dicho establecimiento. Estos registros fueron incluidos dentro del material analizado por las autoridades como parte del contexto de las relaciones entre el entorno artístico y el señalado cabecilla.

El caso expuso, según lo documentado en la investigación, la forma en que estructuras criminales habrían buscado integrarse en espacios sociales y culturales, utilizando figuras públicas y escenarios de entretenimiento como parte de estrategias para operar sin generar alertas visibles.

Publicidad

Mira también: Viuda de Yeison Jiménez rompió a llorar en su aparición pública: VIDEO de su reacción

