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Qué canción saldrá de Yeison Jiménez casi cuatro meses después de su muerte - CaracolTV

Tal como sucedió con el video de 'Con el corazón', colaboración que hizo con Maluma, el cantante de música popular dejó grabados más proyectos musicales con otros colegas. Este será el próximo.

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Saldrá canción de Yeison Jiménez meses después de su muerte: este cantante la heredará

Tal como sucedió con el video de 'Con el corazón', colaboración que hizo con Maluma, el cantante de música popular dejó grabados más proyectos musicales con otros colegas. Este será el próximo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre el nuevo lanzamiento musical de Yeison Jiménez.