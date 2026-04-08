Saldrá canción de Yeison Jiménez meses después de su muerte: este cantante la heredará

'El Aventurero' volvió a emocionar a sus seguidores luego de que su cuenta oficial de Instagram se reactivara con una nueva publicación. En esta ocasión, su equipo de trabajo se pronunció para dar a conocer el próximo lanzamiento de una canción que dejó creada antes de su muerte, la cual ocurrió en un trágico accidente de avioneta en Boyacá el 10 de enero de 2026, en el que también perdieron la vida cinco de sus colaboradores.

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Quién cantará la nueva canción de Yeison Jiménez

Será Ciro Quiñonez el encargado de liderar el proyecto, demostrando de esta forma no solo la gran amistad que había de por medio, sino también el compromiso de Jiménez de ayudar a sus colegas del medio a potenciar su carrera artística, asumiendo el rol de "padrino musical". En el video difundido en redes sociales se aprecia a los dos artistas tomando champagne y brindando por lo que promete ser todo un éxito musical.



Hasta el momento, se sabe que la canción fue escrita por Yeison y aborda una historia cargada de traición y venganza, muy propia del género popular: "El que a hierro mata a hierro muere, es al vedad. Lo que hace riendo, llorando lo pagarás. Hoy me ven muy triste, pero estoy armando el plan para poderme vengar", se les escucha cantar en la grabación.





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Pese a que muchos admiradores ya están a la expectativa de conocer todo el trabajo, no se tiene fecha exacta para su lanzamiento: "Que toda la gloria sea para Dios", "Dios mío, si a mí me sigue pareciendo mentira esto, 😢 no me imagino su familia 💔💔", "Cuándo superaremos esta partida, 🥹😥 dueles tanto, 😭❤️ cántanos desde el cielo 🙏🏻", "Yei siempre se preocupó por impulsar a talentos, brindar una mano, ayudar en todo tiempo con esa humildad y nobleza (...) lo recordaremos siempre con el corazón y hasta el cielo", son algunos de los mensajes que se destacan.

El productor Georgy Parra confesó que Jiménez dejó un catálogo de 50 canciones terminadas y listas para conocer la luz antes de que él falleciera; por lo que muchos esperan poder tener acceso a ellas en los próximos años.

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