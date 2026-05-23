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El tierno mensaje de Carolina Cruz a su novio Jamil Farah que conmovió a las redes

Carolina Cruz dedicó un romántico mensaje en Instagram a su novio Jamil Farah. Conoce la dedicatoria del piloto y la reacción de sus compañeros de Día a Día.

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Carolina Cruz dedicó romántico mensaje a su novio, Jamil Farah: “Aunque te pudiste ir”

La presentadora de ‘Día a Día’ está más enamorada que nunca y lo demostró en redes, donde su pareja aprovechó para darle una curiosa respuesta a su romántica dedicatoria.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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Carolina Cruz dedicó romántico mensaje a su novio, Jamil Farah