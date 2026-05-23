Carolina Cruz dedicó romántico mensaje a su novio, Jamil Farah: “Aunque te pudiste ir”

Carolina Cruz y su pareja, el piloto Jamil Farah, han estado juntos alrededor de cuatro años y la reconocida presentadora no duda en exponer públicamente todo el profundo amor que siente por el hombre, con quien tiene 12 años de diferencia de edad.

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Carolina Cruz le hizo una dedicatoria a Jamil Farah

Ahora la caleña ha conmovido incluso a sus propios compañeros del programa matutino ‘Día a Día’ con una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de siete millones de fanáticos. Allí, acompañando un carrusel de varias imágenes en pareja, le dejó un romántico y sentido mensaje al piloto.

“Me enamora que, aunque te pudiste ir en la tormenta, te quedaste”, escribió detalladamente en la publicación junto a fotos de los dos abrazados, de ella mirándolo con un profundo amor y en las que los dos están sonriendo alegremente frente a la cámara.



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Jamil Farah aprovechó el momento para dejarle un comentario que, además de ser bastante curioso, demuestra que llevan muchos detalles de su noviazgo en privado: “Te voy a resumir todo lo que siento por ti en el WhatsApp ❤️ ¡hahaha! Te amo”, escribió el piloto.

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Como respuesta directa, Cruz entre risas dijo que sus charlas personales eran muy románticas, tanto, que podrían ser inspiración de sobra para publicar “un libro de amor bonito”; debido a esto, varios de sus fanáticos ahora le piden de forma constante que publique parte de estas conversaciones.

Por otro lado, quienes también reaccionaron de inmediato fueron Carlos Calero y Catalina Gómez, colegas de Cruz en el set de ‘Día a Día’. El presentador escribió: “❤️ bellos carajo”, mientras que la presentadora les comentó un sutil emoji de corazón.

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¿Cuántos años se llevan Carolina Cruz y su novio?

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Carolina Cruz nació en junio de 1979, por lo que celebró sus 46 años de edad en 2025, mientras que Jamil Farah nació en 1991 y cumplió 34 años en octubre del año pasado. Es decir, la diferencia de edad exacta entre ellos es de 12 años, una brecha generacional que no ha sido ningún tipo de problema para la estabilidad de la relación amorosa. De hecho, en varias oportunidades Cruz ha manifestado que su pareja actual es un "alma vieja", por lo que tienen visiones muy parecidas de la vida y el futuro.