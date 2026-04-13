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Qué dijo Carolina Cruz sobre su ausencia en el cumpleaños 25 de 'Día a Día' - CaracolTV

El pasado 10 de abril, 'Día a Día' celebró su cumpleaños ofreciendo una enorme fiesta que tuvo como invitado principal a Ricardo Montaner. Esto dijo Carolina Cruz sobre la celebración.

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Carolina Cruz volvió a 'Día a día', luego de celebración de 25 años, y así la recibieron

El pasado 10 de abril, el programa celebró su cumpleaños ofreciendo una enorme fiesta que tuvo como invitado principal a Ricardo Montaner. Esto dijo la presentadora sobre la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Qué dijo Carolina Cruz al regresar a 'Día a Día' luego de la celebración de los 25 años.