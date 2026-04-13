Carolina Cruz volvió a 'Día a día', luego de celebración de 25 años, y así la recibieron

Este 13 de abril, el programa matutino de Caracol Televisión inició la semana con toda la energía y la actitud de Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde y Carolina Cruz. Esta última recibió una gran acogida por parte de sus compañeros y de los televidentes en redes sociales teniendo en cuenta que estuvo ausente de la celebración de los 25 años del programa, la cual se llevó a cabo el pasado viernes.

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En la fiesta, los invitados bailaron, cantaron, comieron torta y hasta disfrutaron de la visita de Ricardo Montaner, quien le hizo vivir un emotivo momento a Gómez al hacerle recordar el primer concierto al que asistió en toda su vida.

Qué dijo Carolina Cruz sobre su ausencia en el cumpleaños de 'Día a día'

Tan pronto inició la transmisión, la modelo no dudó en pronunciarse sobre la edad del exitoso formato: "Deberíamos estar todo este año con 25 nosotros también. ¿Cuántos años tienes? 25 y entonces el otro año 26 y así".

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Posteriormente, los hombres del set de grabación mencionaron que la extrañaron mucho durante su ausencia y aprovecharon para extenderle los mensajes que le dejaron varios de sus admiradores en las plataformas digitales.

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"Nos hiciste mucha falta en la fiesta del viernes, Carito. Te pensamos mucho, la gente te preguntó mucho y les dijimos que estabas trabajando", dijeron, a lo que ella respondió: "No estuve, pero valió la pena, ya van a ver después por qué. Después les contamos, pero yo desde la distancia lo disfruté mucho, estuvo muy chévere".

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'Día a Día' vio la luz gracias a una propuesta que presentó Jota Mario Valencia a una junta. Pese a que al inicio recibió varias negativas por parte de los ejecutivos debido a que no había un programa similar en la pantalla chica colombiana, no perdió la esperanza hasta que un día aprobaron el proyecto. Durante el aniversario, la producción honró la memoria del conductor de televisión con la ayuda de Inteligencia Artificial y hasta recordó a las personalidades que han hecho parte de esta gran familia.

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