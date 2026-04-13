Letra de 'Después de ti', la canción de Karol G que sería para Feid: la lanzó en Coachella

La cantante paisa que hizo historia en Coachella al convertiste en la primera artista latina en encabezar el festival lanzó una balada inédita el pasado 12 de abril, en pleno show en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos. Según indicó, esta canción está dedicada a las personas que están enfrentando la pérdida de alguien; por lo que sus admiradores lo asociaron con su ruptura amorosa con el cantante Feid.

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"Me gustaría que esta canción esta noche encontrara a la persona que lo necesite. Es una canción que habla de pérdida de una persona que ya no está más contigo, que se fue al cielo, una persona a la que extrañas", mencionó antes de unir su voz a la interpretación de Greg Gonzalez, el productor del tema musical

Letra de 'Después de ti', la canción que Karol G estrenó en Coachella

Un día más que me levanto, desayuno, y no me sabe a nada

Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada

Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo dormir

Mis amigos me ven, me preguntan por ti

Ya no sé qué decirles, me cansé de mentirles

Ya no me veo igual, todo sin ti está mal

Solo queda decir que te quise de más

Y me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me...

Ahora voy a cien por la misma avenida, voy pensando en cosas que no...

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí

Conmigo todavía, que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira

Y me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me...

Ahora voy a cien por la misma avenida, voy pensando en cosas que no...

Y es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí

Conmigo todavía, que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira

Que vas a estar conmigo en esta y otra vida

Y todavía nos queda, eso de despedida





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Por el momento, los fans están a la espera de escuchar la canción oficial en las plataformas musicales.

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