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'Después de ti' Karol G letra: canción con Greg González que sería para Feid - CaracolTV

Karol G lanzó una canción en Coachella 2026. Se trata de una balada que creo en compañía de Greg Gonzalez, músico de Cigarettes After Sex. Al parecer, podría ser un tema dedicado a su ex Feid.

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Letra de 'Después de ti', la canción de Karol G que sería para Feid: la lanzó en Coachella

'La Bichota' lanzó una canción en Coachella 2026. La colombiana subió al escenario a Greg Gonzalez, músico de Cigarettes After Sex y productor de la canción, para hacer la interpretación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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'Después de ti', la nueva canción que Karol G lanzó en Coachella 2026 junto a Greg Gonzalez.