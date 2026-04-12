De qué murió Óscar Bolaño: un accidente cerebrovascular fue el inicio de su fin

El programa 'Expediente Final' presentó un capítulo en el que se abordó la muerte de Óscar Emilio Bolaño, recordado por su trayectoria en el fútbol profesional y por ser el padre de los también futbolistas Hugo, Óscar, Alexis y Jorge Bolaño. A lo largo del episodio, se reconstruyeron distintos momentos de su vida personal y deportiva, así como las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

En cuanto a su carrera, fue reconocido por su paso por equipos como Junior de Barranquilla, Unión Magdalena y Independiente Santa Fe. Además, integró la Selección Colombia, con la que disputó 29 partidos. Su trayectoria estuvo marcada por la participación constante en competencias nacionales, así como por la superación de distintas fracturas derivadas de su actividad como deportista.



Posteriormente, su estado de salud se vio afectado por un accidente cerebrovascular, el cual generó complicaciones médicas adicionales. De acuerdo con el relato presentado en el programa, horas antes de su traslado a un centro médico, había manifestado un dolor de cabeza. Más adelante, su hijo Alexis Bolaño contó que recibió una llamada de su madre alrededor de las 10 de la noche, en la que le informaron que su padre se había caído de la cama.

Tras conocer la situación, acudieron a revisarlo y lo encontraron en el suelo, sin reacción. En ese momento, Óscar Bolaño participó en el traslado hacia la Clínica del Prado, donde fue atendido de urgencia. Allí, un médico neurocirujano realizó los exámenes correspondientes y detectó la presencia de un derrame cerebral, por lo que fue intervenido quirúrgicamente pocas horas después.

Sin embargo, luego de la operación, se presentaron nuevas complicaciones, entre ellas meningitis e hidrocefalia, lo que agravó su condición. A pesar de los procedimientos realizados, su estado continuó siendo delicado durante los días siguientes.





Finalmente, el 29 de enero de 2017, Óscar Emilio Bolaño falleció a los 65 años. De manera coincidente, la fecha correspondía al cumpleaños de una de sus nietas. Este hecho fue destacado dentro del relato familiar como parte del contexto en el que se dio su partida.

Publicidad

En conclusión, el capítulo expuso tanto los aspectos deportivos como los eventos médicos que marcaron sus últimos días. Asimismo, se evidenció que, tras su fallecimiento, sus hijos continúan vinculados al fútbol y se encargan de preservar su legado dentro de este ámbito.

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.