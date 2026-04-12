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De qué murió Óscar Bolaño: un accidente cerebrovascular fue el inicio de su fin - CaracolTV

Familiares y amigos del futbolista que jugó 29 partidos con la Selección Colombia recuerdan cómo su estado de salud se deterioró hasta que murió justo el día en que su nieta cumplía años.

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De qué murió Óscar Bolaño: un accidente cerebrovascular fue el inicio de su fin

Familiares y amigos del futbolista que jugó 29 partidos con la Selección Colombia recuerdan cómo su estado de salud se deterioró hasta que murió justo el día en que su nieta cumplía años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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