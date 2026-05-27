Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 27 de mayo: lágrimas en el escenario

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 27 de mayo se reveló el nombre del grupo eliminado de la competencia. La noticia se dio a conocer después de que los cuatro grupos que estaban en riesgo se presentaran en la calle y frente los jurados del programa.

Mira también: Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’: participante rechazó decisión del jurado



En primer lugar, Tropifour interpretó ‘No hay cielo’. Luego, Cuatro en Línea cantó ‘Nuestro sueño’. Más adelante, Trébol de Cuatro presentó ‘No renunciaré’, mientras que Tropa Sonora hizo su versión de ‘Esa muchachita’. Después de cada presentación, los participantes permanecieron atentos a la decisión que se tomaría en la velada.

Cristina Hurtado se reunió con los grupos luego de ver sus presentaciones en la calle. En ese momento, la presentadora reveló cuáles fueron los resultados de las votaciones del público. Según explicó, el grupo con mayor cantidad de votos fue Trébol de Cuatro. Además, confirmó que Tropifour ocupó el segundo lugar en las votaciones. Debido a esos resultados, ambos grupos lograron mantenerse dentro de la competencia y evitaron la eliminación.

Tropa Sonora y Cuatro en Línea, por su parte, tuvieron que volver a presentarse en el escenario. Los dos grupos interpretaron nuevamente las mismas canciones con las que habían participado previamente en la calle, mientras esperaban la decisión final de los jurados.





Mira también: Famosa actriz es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel'; su papá también es reconocido

Publicidad

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander dieron a conocer la decisión definitiva. Tras escuchar nuevamente a los participantes y deliberar entre las dos agrupaciones que seguían en riesgo, los jurados anunciaron que Tropa Sonora quedaba eliminada del concurso musical de los profesionales.

Luego del anuncio, se vivió un momento emotivo dentro del programa. Gian Marco lloró después de conocerse la decisión y una de las integrantes de Tropa Sonora se despidió de su amiga, quien continúa en la competencia y sigue dentro del juego.

Publicidad

Mira también: Felipe Peláez botó la casa por la ventana en su cumpleaños número 50: hasta Cristina Hurtado fue

El grupo conformado por Isa Fyah, Andrés Cortés, Laura Strada y Liz agradecieron por la oportunidad de mostrar su talento frente a toda Colombia y enviaron un poderoso mensaje para seguir los sueños y no rendirse en el camino.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.