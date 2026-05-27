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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 27 de mayo en el capítulo 64- CaracolTV

Cristina Hurtado se reúne con Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez luego de las cuatro presentaciones para conocer quiénes se enfrentan y qué grupo sale de la competencia.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 27 de mayo: lágrimas en el escenario

Cristina Hurtado se reúne con Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez luego de las cuatro presentaciones para conocer quiénes se enfrentan y qué grupo sale de la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de may, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 27 de mayo.
Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 27 de mayo.
Foto: Caracol Televisión.