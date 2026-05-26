Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’: participante rechazó decisión del jurado

Este 26 de mayo, 'A Otro Nivel' mostró una nueva jornada en la que cinco grupos interpretaron distintas canciones frente al jurado conformado por Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez. Durante la emisión, cada grupo mostró su propuesta musical en el escenario y posteriormente recibió comentarios y recomendaciones de los expertos.

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En primer lugar, Macondo Sound System interpretó la canción 'Livin’ la vida loca', mientras que Trébol de Cuatro presentó 'Sombras nada más'. Por su parte, Tropa Sonora hizo su propia versión de 'A quién quiero mentirle', mientras que Colombian Crew cantó 'Por amarte así'. Finalmente, Flow Session realizó la interpretación de 'La soledad', cerrando así la ronda de presentaciones de la noche.

Luego de escuchar atentamente cada una de las actuaciones, los jurados entregaron observaciones relacionadas con el desempeño de los participantes y señalaron algunos aspectos a mejorar de cara a las siguientes etapas de la competencia. Asimismo, dieron a conocer las decisiones correspondientes a la velada.



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Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel'

Luego de meditarlo muy bien, el jurado le informó a la presentadora Cristina Hurtado cuál fue la agrupación destacada de la noche. De acuerdo con la decisión tomada, el reconocimiento como Mejor Grupo de la Noche fue para Flow Session, agrupación integrada por Camille, Eros, Keylel y Florlenz.

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Además del anuncio sobre el grupo ganador de la jornada, también se confirmó cuáles serían los dos grupos que podrían abandonar la competencia si no mejoran su rendimiento. Según se dio a conocer durante el programa, Tropa Sonora y Trébol de Cuatro quedaron en peligro y deberán asistir a estudios ditu para defender su permanencia en el formato.

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La decisión generó sorpresa entre los integrantes de Tropa Sonora, quienes manifestaron que durante la devolución del jurado únicamente recibieron comentarios positivos sobre su presentación. Por esa razón, señalaron que no esperaban quedar en la cuerda floja; sin embargo, se mostraron dispuestos a dar su cien por ciento, al igual que sus contrincantes, en el próximo espectáculo.

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