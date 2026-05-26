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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’: participante rechazó decisión del jurado - CaracolTV

Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez también dieron a conocer cuál fue el Mejor Grupo de la Noche gracias a su desempeño en el escenario y se lleva el patico ditu.

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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’: participante rechazó decisión del jurado

Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez también dieron a conocer cuál fue el Mejor Grupo de la Noche gracias a su desempeño en el escenario y se lleva el patico ditu.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Cuál es el Mejor Grupo de la Noche y quiénes quedan en riesgo en 'A Otro Nivel'.
Cuál es el Mejor Grupo de la Noche y quiénes quedan en riesgo en 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.