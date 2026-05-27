Anahí y Poncho, de RBD, emocionaron a los fans con reencuentro: "Nos debíamos esto"

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos de 'Rebelde' al conocer que Alfonso Herrera, quien dio vida a Miguel en la serie, y Anahí, la intérprete de Mía Colucci, se reencontraron luego de estar luego de años enfocados cada uno en sus carreras profesionales.

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Si bien es cierto que en 2023 la banda se reunió y realizó una gira con la que visitaron países de América Latina, incluida Colombia, Poncho no participó de dicho evento, lo que generó sentimientos encontrados entre los fans que anhelaron con el show durante casi dos décadas.

A qué se debe el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera

El actor publicó un video en su cuenta oficial de Instagram anunciando el lanzamiento de su nuevo proyecto 'Encuentros sin fronteras'. En el clip aparece abrazando a su excompañera y sosteniendo una conversación en donde recuerdan la época en que se trabajaban juntos y, al parecer, se odiaban.





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Según explicaron, es una reunión que se debían hace mucho tiempo; por lo que los fanáticos podrán conocer todos los pormenores de esta relación y los motivos por los que se distanciaron con el tiempo.

Es necesario mencionar que la banda se separó en 2008, argumentando que sus integrantes querían enfocarse en sus carreras en solitario y este fue el motivo por el que el actor prefirió no participar del más reciente tour.

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El programa se estrenará el 8 de junio en las plataformas digitales y contará con la participación de otras figuras del entretenimiento internacional como Kaká, Kun y Diego Bonneta, quien también hizo parte de la serie juvenil y dio vida a Rocco.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Qué bonitos, cuánto los extrañaba juntos", "Qué bello es verlos tan maduros", "Esperaba de todo, pero esto fue mejor de lo que esperaba", "Esto es lo mejor que va del 2026", "Qué emoción, ya quiero verlo", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

El video ya cuenta con casi un millón de reproducciones en las redes de su perfil y ha sido replicado en diferentes plataformas y portales. Por el momento, no se conoce pronunciamiento de Dulce María, Maite, Christopher Uckermann o Christian Chávez.