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Anahí y Poncho, de RBD, emocionaron a los fans con reencuentro: "Nos debíamos esto" - CaracolTV

El actor publicó un video en Instagram en el que confirmó que la cantante será una de las invitadas a su nuevo proyecto. Fanáticos reaccionaron a su reencuentro.

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Anahí y Poncho, de RBD, emocionaron a los fans con reencuentro: "Nos debíamos esto"

El actor publicó un video en Instagram en el que confirmó que la cantante será una de las invitadas a su nuevo proyecto. Fanáticos reaccionaron a su reencuentro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de may, 2026
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Anahí y Alfonso Herrera emocionaron a los fans de 'Rebelde' con inesperado reencuentro.
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Foto: Caracol Televisión.