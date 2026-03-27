Nace la segunda hija de Dulce María, exintegrante de RBD; así la presentó en redes sociales

La cantante y actriz Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija este viernes 27 de marzo, marcando así una nueva etapa en su vida familiar. La noticia se da a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que presenta una secuencia de imágenes centradas en las manos de los integrantes de su familia.

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El video inicia mostrando las manos de su esposo, seguido por las de la artista, luego las de su primera hija, María Paula, y finalmente las de la recién nacida. En la publicación, también confirma el nombre de la bebé: Fernanda. El contenido audiovisual se acompaña de un mensaje en el que expresa el significado de la llegada de su hija y el proceso que atraviesan como familia para recibirla.

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Así esta conformada la familia de Dulce María, actriz de 'Rebelde'

Fernanda es la segunda hija de la artista junto a Paco Álvarez, cineasta y músico con quien contrae matrimonio en 2019. La pareja tiene su primera hija en 2020, María Paula, quien ahora aparece también en el anuncio del nacimiento de su hermana menor.

En octubre de 2025, Dulce María hace público que se encuentra en la espera de su segundo bebé. A partir de ese momento, decide pausar sus proyectos profesionales con el objetivo de enfocarse en su embarazo. Esta decisión responde a cuidados específicos, ya que, al tener 40 años, entra en un grupo en el que los embarazos son considerados de mayor seguimiento médico.

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Durante los meses siguientes, la artista comparte algunos momentos relacionados con esta etapa a través de sus redes sociales. A inicios de marzo de 2026, publica una imagen en la que aparece junto a su familia, mostrando su embarazo y anticipando que el nacimiento ocurriría durante ese mes.

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Con la llegada de Fernanda, la familia conformada por la cantante, su esposo y sus dos hijas se amplía. La noticia se difunde rápidamente entre sus seguidores, quienes siguen de cerca los anuncios personales que la artista comparte en sus plataformas digitales.

Este nacimiento ocurre en un momento en el que Dulce María mantiene una conexión constante con su audiencia a través de redes sociales, espacio donde documenta tanto aspectos de su vida profesional como personal. La publicación del video se convierte en el medio elegido para comunicar este acontecimiento familiar, integrando elementos visuales que representan a cada miembro de su entorno cercano.

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Así, la artista confirma el nacimiento de su segunda hija y presenta oficialmente a Fernanda, sumando un nuevo capítulo en su vida como madre.

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