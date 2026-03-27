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Nace la segunda hija de Dulce María, exintegrante de RBD; así la presentó en redes sociales - CaracolTV

La artista anuncia el nacimiento de su segunda hija este 27 de marzo mediante un video en redes sociales, donde comparte imágenes familiares y confirma la llegada de Fernanda.

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Nace la segunda hija de Dulce María, exintegrante de RBD; así la presentó en redes sociales

La artista anuncia el nacimiento de su segunda hija este 27 de marzo mediante un video en redes sociales, donde comparte imágenes familiares y confirma la llegada de Fernanda.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de mar, 2026
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