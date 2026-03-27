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Tiburón se les apareció a Jhonny Rivera y Jenny López en Islas Maldivas - CaracolTV

Los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López mostraron a través de Instagram cómo fue su llegada a las Islas Maldivas después de pasar una temporada con su familia en España e Italia.

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Jhonny Rivera y Jenny López de luna de miel: VIDEO del encuentro con tiburón asustó a fans

Los cantantes de música popular mostraron a través de Instagram cómo fue su llegada a las Islas Maldivas después de pasar una temporada con su familia en España e Italia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jhonny Rivera y Jenny López compartieron video de su encuentro con un tiburón.