Jhonny Rivera y Jenny López de luna de miel: VIDEO del encuentro con tiburón asustó a fans

Desde que el pasado 22 de febrero contrajeron matrimonio en Arabia, Risaralda, Jhonny Rivera y Jenny López han recibido la atención de miles de seguidores en redes sociales, que desean conocer todos los detalles sobre su luna de miel que empezó en España y con la que han conocido países como Italia, Venecia, entre otros. Su más reciente parada fue, de hecho, Islas Maldivas, donde vivieron un momento que, aunque para ellos fue gracioso, preocupó a sus seguidores.

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VIDEO del tiburón captado por Jhonny Rivera en luna de miel con Jenny López

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 'Soy soltero' grabó el momento exacto en el que apareció un tiburón en la playa. En el clip se aprecia cuando estaba conversando con su esposa y de pronto apareció el animal de fondo. Aunque ambos tomaron esta situación con tranquilidad, sus admiradores se mostraron un poco desconcertados por su reacción; por lo que en la siguiente publicación el cantante explicó que ya lo habían visto.



"Justamente lo habíamos visto ayer, pero nos dijeron que era un tiburón pequeño, que no era peligroso. Desde que uno no lo molestara, que él no hacía nada y mire, no nos hizo nada", comentó de manera jocosa.





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Esta no es la única novedad que ha dado a conocer la pareja. Poco después de haber viajado hasta Europa para cumplir con sus compromisos laborales en España, Jenny informó que había sufrido un percance, pues se le había quedado una maleta en Colombia. Afortunadamente, logró gestionar todo a tiempo y recibir el equipaje en el exterior, añadiendo que, aunque no era un tema de vida o muerte, sí significaba un cambio significativo en sus planes.

Es necesario mencionar que los recién casados tienen planeado dar un concierto en su finca una vez regresen a Colombia; sin embargo, todavía les falta por conocer otros lugares turísticos y cumplir con el itinerario de viaje que planearon desde hace meses. Según su cronograma, deben ir a Nairobi, Kenia, para participar de un safari, y Dubái. Además, señalaron que si les queda tiempo podrán visitar también Capadocia, Turquía.

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