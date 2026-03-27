Westcol ingresa a prisión y genera confusión en redes sociales: esto se sabe del caso

En redes sociales comienzan a circular videos en los que se observa al streamer Westcol siendo trasladado por miembros del INPEC. Las imágenes generan confusión entre los usuarios, ya que en un primer momento se interpretan como una captura real.

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Esta es la verdad detrás de los videos de la supuesta captura de Westcol

En los registros audiovisuales aparece también su amigo y colega Chanty, quien interactúa durante el recorrido. En medio de la situación, se escucha que le reclama al streamer: "Yo le dije a usted que no hiciera eso, le dije o no le dije, que chimbada hermano" y luego pregunta si puede comunicarse con un familiar, mientras simula una reacción emocional. Por su parte, Westcol mantiene una actitud relajada durante el trayecto.



A lo largo de los videos, ambos recorren instalaciones carcelarias, incluyendo espacios donde se realizan procedimientos judiciales. También se les ve compartiendo con personas privadas de la libertad dentro de los patios del centro penitenciario, lo que incrementa la percepción de que se trata de una situación real.





Sin embargo, con el paso de las horas se aclara el contexto de las grabaciones. El material hace parte de un contenido producido para el canal del streamer en la plataforma Kick, correspondiente a una transmisión realizada el 27 de marzo. La actividad se enmarca dentro de un formato inmersivo en el que el creador de contenido busca mostrar dinámicas de la vida en centros de reclusión.

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El lugar donde se desarrolla la grabación es la Cárcel La Picota, uno de los centros penitenciarios más conocidos del país. En este espacio, el streamer y su acompañante participan en actividades cotidianas similares a las de los internos, incluyendo la recepción de alimentos y la interacción directa con la población privada de la libertad.

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Otros fragmentos que circulan en redes muestran momentos adicionales de la experiencia, como la entrega de refrigerios y conversaciones dentro de las instalaciones. Estos elementos refuerzan la narrativa del formato, que busca simular la rutina dentro del centro penitenciario.

Al finalizar la transmisión, el propio creador indica que el proyecto cuenta con apoyo institucional. Señala que existe coordinación con la dirección del INPEC para el desarrollo de futuros contenidos, incluyendo la posibilidad de realizar una transmisión extendida de 24 horas viviendo dentro de una cárcel.

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La difusión inicial de los videos sin contexto contribuye a la desinformación entre los usuarios que no son sus seguirdores, quienes reaccionan ante lo que consideran un hecho real. Posteriormente, la aclaración sobre el origen del contenido permite entender que se trata de una producción planificada para plataformas digitales.

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