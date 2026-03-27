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Capturan a Westcol ingresa a prisión durante un stream y genera confusión en redes sociales - CaracolTV

Los videos de una supuesta captura salen a la luz, en donde muestran al streamer Westcol, junto a su amigo Chanty, siendo trasladado por el INPEC hacia la cárcel La Picota.

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Westcol ingresa a prisión y genera confusión en redes sociales: esto se sabe del caso

Los videos de una supuesta captura salen a la luz, en donde muestran al streamer Westcol, junto a su amigo Chanty, siendo trasladado por el INPEC hacia la cárcel La Picota.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Westcol ingresa a la Picota.jpg