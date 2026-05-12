Anahí realizó promesa tras sufrir accidente durante entrenamiento físico

La cantante y actriz Anahí sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales en el que mostró el momento exacto de la fuerte caída que sufrió mientras realizaba una rutina de ejercicio. La exintegrante de RBD acostumbra a publicar detalles de su vida cotidiana y esta vez decidió mostrar el accidente que vivió durante una sesión de entrenamiento físico en su casa.

En las imágenes se observó a la artista utilizando una máquina de pilates con la que trabajaba su zona abdominal. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, mientras intentaba sostenerse en la parte alta del aparato, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. El impacto ocurrió directamente sobre su espalda y cuello debido a la altura de la estructura, lo que generó preocupación inmediata entre sus fanáticos.



‼️ MOMENTO EXACTO en que la cantante mexicana ANAHÍ sufrió una FUERTE caída mientras realizaba ejercicio y tuvo que ser llevada al hospital 😱



El verdadero POR INVENTADA pic.twitter.com/Re4UlXj1zA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 12, 2026

A pesar del golpe, la actriz se levantó rápidamente, aunque llevó sus manos hacia la espalda en señal de dolor. El video se viralizó en cuestión de horas y cientos de seguidores reaccionaron alarmados por la aparatosa caída. Muchos incluso le pidieron que acudiera a un especialista para descartar cualquier lesión grave.





Tiempo después, la cantante tranquilizó a sus admiradores al compartir una fotografía de una radiografía y explicar que había acudido al médico para revisar su estado de salud. “Todo bien gracias a Dios, pero qué susto amiguitos”, escribió junto a la imagen, dejando claro que el accidente no pasó a mayores y que no sufrió fracturas ni lesiones delicadas.

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Esta fue la promesa que realizó Anahí tras su incidente durante entrenamiento

Posteriormente, Anahí publicó una reflexión sobre lo ocurrido y reconoció que el accidente le dejó una importante lección personal. “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada”, expresó en una publicación donde apareció acompañada de su esposo Manuel Velasco y sus hijos Manu y Emiliano.

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Además, la artista decidió tomarse la situación con humor y reveló la promesa que les hizo a sus seres queridos luego del susto vivido. “Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, comentó entre risas, haciendo referencia al complicado movimiento que intentó realizar durante el entrenamiento.

Finalmente, la actriz aseguró que continuó recuperándose favorablemente y retomó sus actividades familiares con total normalidad, agradeciendo las muestras de cariño y preocupación que recibió por parte de sus seguidores.

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