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Anahí, exintegrante de RBD, sufrió aparatoso accidente durente ejercicio - CaracolTV

La cantante y estrella de la serie 'Rebelde', Anahí, preocupó a sus seguidores tras sufrir una fuerte caída mientras entrenaba en casa y luego compartir una reflexión sobre lo sucedido.

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Anahí realizó promesa tras sufrir accidente durante entrenamiento físico

La cantante y estrella de la serie 'Rebelde', Anahí, preocupó a sus seguidores tras sufrir una fuerte caída mientras entrenaba en casa y luego compartir una reflexión sobre lo sucedido.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de may, 2026
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