Muerte de Nur en la final de 'Leyla': quién es la actriz y cuándo se convirtió en mamá

Uno de los personajes más destacados de 'Leyla', la novela turca de Caracol Televisión que llegó a su fin el pasado 11 de mayo, es Nur, la madrastra de la protagonista. La mujer llamó la atención desde el inicio debido a que tomó la decisión de abandonar a su hijastra en un basurero cuando tan solo era una niña; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que ella regresaría a su vida años después dispuesta a todo por cobrar venganza.

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Quién es la actriz que dio vida a Nur en 'Leyla'

La encargada de encarnar a esta antagonista fue Gonka Vuslateri, una actriz nacida el 2 de septiembre de 1989 en Bursa, Turquía; por lo que a la fecha tiene 39 años. Vuslateri no solo es actriz, también se ha desempeñado como columnista, guionista, poeta y presentadora, lo que la convertido en una de las figuras del entretenimiento turco más influyentes en la actualidad.



Se sabe que descubrió su amor por la actuación desde pequeña; de manera que a los 9 años tomó clases en artes escénicas. Con el tiempo, llegó a ser parte de producciones de renombre como 'Especialista en albóndigas', 'Madre', 'Mi peligrosa esposa', 'Yalan Dünya', 'Leyla', entre otros proyectos que fueron traducidos a más idiomas y que fueron llevados a diferentes países.

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Sobre su vida personal se conoce que se convirtió en mamá en junio de 2024. Luego de mostrar su embarazo en diferentes publicaciones y tratar este tema en el programa que conducía junto a algunas colegas, la mujer le dio la bienvenida a Asya, su bebé y la fuente de su inspiración.

En una de las primera publicaciones dedicadas a la nueva integrante de su hogar escribió: "Paso mis noches escuchando tus respiraciones como los lobos sin dormir de los bosques húmedos para proteger tu nido. Puedo escribir palabras tanto en turco como en inglés para ti. Mi familia, cuyas raíces crecen dentro de mí, es una familia madura. Mis crecimientos más resistentes que se profundizan dividiéndose en pedazos".

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Junto al mensaje añadió una serie de fotografías en donde se aprecian los primeros días de vida de la menor y cómo disfrutó en compañía de su pareja sentimental.