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Qué actriz hizo de Nur en 'Leyla' y por qué el personaje murió en el capítulo final- CaracolTV

Gonka Vuslateri fue la encargada de darle vida a Nur en 'Leyla', la novela turca de Caracol Televisión que finalizó el 12 de abril. 'Efé' será la producción que la reemplazará.

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Muerte de Nur en la final de 'Leyla': quién es la actriz y cuándo se convirtió en mamá

La villana se encargó de hacerle la vida imposible a Leyla en la famosa novela turca desde que ella era una niña. Gonka Vuslateri fue la encargada de darle vida a este personaje.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Quién es la actriz que dio vida a Nur en la novela turca 'Leyla'.