Cómo muere Civan en ‘Leyla’, novela turca de Caracol; giro dramático en la historia

Civan y Leyla se enamoran desde que ambos son niños, pero la vida los separa, luego de que Nur, la verdadera madre de él, se casa con el padre de ella y la abandona en un basurero. En ese momento, Leyla jura que se vengará de Nur y de todos lo que le hicieron daño a ella y a sus seres queridos.

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Cuando crece, Leyla idea un plan para llevar a cabo su venganza y se reencuentra con Civan, que sigue siendo el amor de su vida. Él intenta que ella cambie de opinión, para que regrese la verdadera esencia y hasta le propone matrimonio, con la intención de que su amor la haga olvidar su rencor; pero eso no sucede.

Por lo tanto, él termina en el medio del odio entre su esposa y su madre, que parece no cesar. No obstante, la vida les da una lección a ellas dos, cuando la salud de Civan se empieza a deteriorar.

Todo empeora cuando lo que parecía una simple tos resulta en un cáncer avanzado. Ahí mismo, Leyla y Nur —las enemigas— se unen para intentar salvar a Civan y, aunque logran encontrar una cura, llegan demasiado tarde y él termina muriendo en la cama de su casa, con una fotografía en la mano. La escena es desgarradora, pues es Leyla quien encuentra a su amado ya sin vida.



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Qué enfermedad tiene Civan en 'Leyla', novela turca

A lo largo de la trama, se revela que Civan padece un linfoma agresivo, una enfermedad que avanza de manera acelerada y obliga a su entorno a movilizarse en busca de una solución médica urgente. La narrativa muestra el deterioro progresivo del personaje, así como los esfuerzos desesperados de su familia por encontrar un tratamiento o un donante compatible que le permita sobrevivir. No obstante, él termina despareciendo de la historia.