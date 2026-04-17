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Por qué muere Civan en 'Leyla', novela turca de Caracol, y qué enfermedad tenía

Te contamos todos los detalles de cómo muere Civan, el protagonista de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, y qué enfermedad padeció durante el drama.

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Cómo muere Civan en ‘Leyla’, novela turca de Caracol; giro dramático en la historia

El coprotagonista —que durante el drama estuvo en la mitad de su gran amor y su familia, por la venganza de ella— tiene un final inesperado, luego de que su existencia se va deteriorando.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Cómo muere Civan en ‘Leyla’,