Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Emmanuel Esparza y Essined Aponte
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué pasó con Murat en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca y cómo luce el actor

Detalles de cómo luce actualmente el actor que hizo de Murat en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, y qué pasó con ese personaje.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK

Así luce actor que hizo de Murat en ‘Tormenta de Pasiones’: tuvo cambio radical

Se trata de Serhat Osman Karagöz, actor que saltó a la fama en Turquía y otras partes del mundo cuando interpretó al hermano parapléjico de Soner en la novela turca que se transmite por Caracol.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de jun, 2026
Comparta en:
Así luce actor que hizo de Murat en ‘Tormenta de Pasiones’
Así luce actor que hizo de Murat en ‘Tormenta de Pasiones’
Foto: Caracol Televisión