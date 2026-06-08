Así luce actor que hizo de Murat en ‘Tormenta de Pasiones’: tuvo cambio radical

Y es que el personaje de Murat en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca basada en hechos reales, es fundamental en la historia de amor de Soner y Aylín, pues es el tercero en discordia y la razón primordial por la que, en un principio, ellos no pueden estar juntos.

Lea también: Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'; estuvo casado con actriz



El convincente papel de Serhat Osman Karagöz se ganó todos los aplausos de la audiencia. Para ese entonces, pasaba por sus 22 años, aproximadamente, teniendo en cuenta que la novela turca se grabó entre 2010 y 2013 y él participó en los primeros episodios.

En ese momento, su juventud era más que notoria. No tenía barba, aunque para los últimos capítulos en los que estuvo se la dejó crecer, y lucía rostro jovial y hasta inocente. Después de más de 10 años de su aparición en la producción, el actor luce más maduro y hasta fornido.

Ahora, la barba parece fundamental para el turco, que también se volvió comediante. Lleva aretes en las orejas y luce un cabello corto, con un estilo moderno, tal y como se aparece en las siguientes imágenes:



Publicidad

¿Qué pasó con Murat en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol?

Publicidad

Tras varios episodios de tensiones familiares y amorosas, Murat queda emocionalmente afectado por el deterioro de su relación con Aylín, personaje que muere, y por el acercamiento definitivo entre ella y Soner. La situación alcanza su punto más crítico cuando todo está listo para la boda de la pareja, pero una llamada inesperada de Murat interrumpe la tranquilidad previa al matrimonio. Posteriormente, el hombre visita a su hermano y toma una decisión fatal que termina con su vida.

La muerte de Murat marca un punto de quiebre en la historia, pues altera el destino de los protagonistas, pues Soner deja plantada a Aylín en el altar, lo que rompe su relación. Además, ella queda profundamente afectada por la muerte de Murat, entra en estado de 'shock' y muestra señales de un fuerte trauma emocional.