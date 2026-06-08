Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Emmanuel Esparza y Essined Aponte
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Haydée Ramírez dice cómo obtuvo papel de Gabriela en ‘Padres e Hijos’, de Caracol

Haydée Ramírez, reconocida actriz de Colombia, reveló cómo obtuvo papel de Gabriela en ‘Padres e Hijos’, de Caracol Televisión, que encarnó por una década.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Haydée Ramírez dice cómo logró ser Gabriela en ‘Padres e Hijos’: “Pasaron muchas actrices”

La vallecaucana reveló que su ingreso a la icónica serie de Caracol Televisión requirió de un proceso largo, que al final le favoreció, pues interpretó el papel por 10 años, lo que le dio estabilidad.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de jun, 2026
Comparta en:
Haydée Ramírez dice cómo logró ser Gabriela en ‘Padres e Hijos’
Haydée Ramírez dice cómo logró ser Gabriela en ‘Padres e Hijos’
Foto: Caracol Televisión