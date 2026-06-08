Haydée Ramírez dice cómo logró ser Gabriela en ‘Padres e Hijos’: “Pasaron muchas actrices”

Haydée Ramírez habló de su paso por ‘Padres e Hijos’ en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, en el que además contó el doloroso momento que vivió por la muerte de su hijo mayor, a quien encontró en coma en su apartamento.

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La actriz contó que para ingresar a la famosa producción tuvo que hacer un “casting muy largo”, pues fueron varias las mujeres que querían quedarse con el papel de Gabriela, personaje que terminó convirtiéndose en un icono de la televisión colombiana.

“Antes de participar, sé que pasaron muchas actrices y pues finalmente dijeron que era yo. Me puse muy contenta. Los libretistas estaban muy de lado mío; hice varias escenas, con varios actores, diferentes emociones y finalmente me dijeron que era yo, entonces digamos que arrancó un proceso que para mí fue muy, muy, muy importante y muy bonito, que disfruté mucho”, declaró Ramírez en el pódcast.

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La vallecaucana reveló , además, que su relación con los actores jóvenes de la serie era netamente laboral, y que con la única que tuvo un vínculo más cercano fue con la actriz Valeria, que hizo de María, la hija menor de los Franco. “Fue una relación diferente y mucho más cercana y entrañable para mí”, dijo Ramírez.

“Esa niña, como llegó tan bebé a trabajar, llegó como de cuatro meses, entonces pues yo le cambié pañales, le di tetero, la enseñé en algunas cosas a comer y la mamá era muy, muy dispuesta a preguntarme qué hacía, cómo lo podía hacer mejor y cuando a la niña la empezaron a llamar para hacer otros proyectos, ella me consultaba mucho cuál era la mejor forma de hacerlo y qué debería pedir par el bienestar de Valeria”, agregó Ramírez.

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Incluso, la intérprete de Gabriela sigue mantiene contacto con Valeria, que ya es toda una mujer. Contó que ella ahora vive en Estados Unidos, se alejó de la actuación, y está haciendo una maestría.

¿Cuántos años duró la serie 'Padres e Hijos'?

'Padres e Hijos' permaneció al aire durante 16 años, convirtiéndose en una de las producciones más extensas y recordadas de la historia de la televisión nacional. La ficción debutó el 15 de marzo de 1993 y emitió su último capítulo el 21 de agosto de 2009, tras más de 3.000 episodios y 17 temporadas.

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Durante su trayectoria, la producción siguió la vida de la familia Franco, abordando problemáticas cotidianas de la sociedad colombiana como los conflictos familiares, la adolescencia, las relaciones de pareja y los cambios sociales de varias generaciones. Su formato diario le permitió acompañar a millones de televidentes durante más de una década.

Padres e Hijos marcó una época en la televisión nacional por su capacidad para reflejar la vida de las familias colombianas y servir de plataforma para actores que posteriormente se convertirían en figuras reconocidas de la industria audiovisual.

