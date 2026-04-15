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¿Cómo termina el capitán Ali en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol?

Detalles sobre cómo termina el capitán Alí en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, y quién es el actor que interpreta a ese personaje.

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Qué pasó con el capitán Alí en ‘Tormenta de Pasiones’ y quién es el actor que está detrás

Alí es capitán de barco y un padre de familia con una doble vida: tiene una relación extramarital con Caroline que desencadena una cadena de tragedias que afectan a su esposa, Cemilé, y a sus hijos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Qué pasó con el capitán Alí en ‘Tormenta de Pasiones’