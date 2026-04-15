Así fue noviazgo de Thalía con galán de ‘María, la del barrio’: “Estaban muy enamorados”

Aunque los actores quisieron mantener su noviazgo lejos de la esfera pública, Thalía habló en varias ocasiones de su relación, asegurando que estaban felices, pero que ella no pensaba en matrimonio, pues para esa época tenía otros sueños por cumplir. Colunga, que también fue el galán de 'La Usurpadora', confesó en el programa de Cristina Saralegui que quería a la artista, pero quería resguardar su vida privada.

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La que terminó por confirmar que Thalía y Fernando Colunga fueron novios, fue la actriz Yuliana Peniche —Alicia Montalbán en ‘María, la del barrio’ (recordada por la escena de “la maldita lisiada”)— que en 2020 señaló en el canal de YouTube de Tlnovelas que los protagonistas eran novios en la vida real: "Eran muy felices, se veían muy contentos y muy enamorados”.

Al parecer, el romance fue todo un cuento de hadas e, incluso, años después, Thalía señaló en el mismo programa de Cristina Saralegui que solo tenía lindos recuerdos con Colunga, por el hombre caballeroso que fue con ella.

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¿Por qué terminaron Fernando Colunga y Thalía, actores de 'María, la del barrio'?

La principal hipótesis sobre el fin de su relación apunta a que la madre de Thalía, Yolanda Miranda, no estaba de acuerdo con el noviazgo de ella con Colunga. Incluso, Peniche señaló en el canal mencionado que el propio sobrino de la intérprete de 'Amor a la méxicana' le contó que Miranda no quería al actor.

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No obstante, los mexicanos no dieron las verdaderas razones sobre el fin de su noviazgo, aunque Thalía sí dejó claro que ella era una mujer independiente, que no era dominada por su madre.

Tiempo después, la cantante y actriz contrajo matrimonio con Tommy Mottola, empresario y productor musical de Estados Unidos, que es mayor que ella por 23 años, y con el que tuvo a sus dos hijos.