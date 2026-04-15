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Por qué terminaron Fernando Colunga y Thalía, de 'María, la del barrio'

Todo lo que se sabe del noviazgo que tuvo Thalía con Fernando Colunga, cuando ambos protagonizaban 'María, la del barrio', novela que se transmite por Caracol, y por qué terminaron.

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Así fue noviazgo de Thalía con galán de ‘María, la del barrio’: “Estaban muy enamorados”

La actriz y cantante tuvo un romance con Fernando Colunga, el actor que interpretó a Luis Fernando en la novela, y que nació en las grabaciones de la recordada producción mexicana.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Así fue noviazgo de Thalía con galán de ‘María, la del barrio’